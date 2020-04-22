Bakan Karaismailoğlu: Türkiye haberleşme altyapısıyla dünyaya örnek oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye'nin haberleşme altyapısıyla dünyaya örnek olduğunu belirterek, diğer ülkelerin erişim altyapısının uzaktan eğitim ve çalışma kapsamında yaşanan yoğunluğun altından kalkamazken Türkiye'de hiçbir aksama yaşanmadığını bildirdi.



Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, GSM operatörleri ile video konferansla görüştüklerini aktardı.



Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim uygulamaları sonrasında şebeke veri trafiğinde artışa rağmen hiçbir aksama yaşanmadığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Pandemi sürecinde ülkemiz haberleşme altyapısıyla da dünyaya örnek oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Karaismailoğlu, operatörlerin bu süreçte elini taşın altına koyduğuna dikkati çekerek, 850 bine yakın sağlık çalışanının sevdiklerine kavuşabilmesi için onlara aylık belli oranlarda ücretsiz internet sağlamakla kalmadığını ayrıca uzaktan eğitim için öğrencilere de eğitim programı kapsamında ücretsiz internet hizmeti sunduklarını kaydetti.



Kovid-19 nedeniyle sosyal hayatta önemli değişimler yaşandığına değinen Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Koronavirüs tedbirleri kapsamında en fazla ihtiyaç duyulan altyapı, haberleşme altyapısı oldu. Bu noktada işi en başından sıkı tuttuk ve haberleşme sektöründe yetkilendirilmiş işletmecilerce yeterli personel bulundurulması ve personel yedekliliğinin sağlanması talimatı verdik. Ayrıca tüm işletmecilerimizi, gerekli teknik ve idari tedbirleri alması hususunda talimatlandırdık. Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim uygulamaları gibi kaynaklı şebeke veri trafiğinde çok büyük artış yaşandı. Ancak yaptığımız yatırımlar ve aldığımız tedbirler sayesinde, dünya üzerindeki ülkelerin erişim altyapısı uzaktan eğitim ve çalışma kapsamında yaşanan yoğunluğun altından kalkamazken Türkiye'de hiçbir aksama yaşanmadı."



Karaismailoğlu, söz konusu süreçte mevcut yükleme (upload) kapasitelerinin de artırıldığından bahsederek, haberleşme altyapısı kullanımındaki artışların sürekli izlenmesi ve oluşabilecek yoğunlukla acil durumlarda Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin de alındığının altını çizdi.



"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ SEVDİKLERİNE KAVUŞSUN"



Koronavirüs sürecinde bakanlık olarak operatörlerle yapılan koordinasyonla sağlık çalışanlarına yönelik mobil haberleşme kampanyalarının sağlandığını da anımsatan Karaismailoğlu, söz konusu kampanyaların önemli miktarda artırıldığını aktardı.



Karaismailoğlu, 780 bin kişiyi geçen sağlık çalışanı personeline 2 ay süreyle aylık 5 GB internet ve 500 dakika sesli görüşme hizmetini ücretsiz olarak vermeye başladıklarını, yaklaşık 45 bin kişilik Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise ek olarak 2 ay süreyle 10 bin dakika sesli görüşme hizmetinin de ücretsiz verileceğini belirtti.



Özellikle hastanelerde görevli çalışan sağlık personelinin evine gidemediğini ve sevdiklerini göremediğini bildiklerini belirten Karaismailoğlu, "Bu nedenle 12 bin 864 saha çalışma ekibine de sevdikleriyle en azından daha rahat konuşabilmeleri, görüntülü sohbet edebilmeleri için 3 ay süreyle 15 GB/Ay internet ve 15 bin Dakika/Ay sesli görüşme hizmeti ek olarak sunulmaya başlayacak. Onlar bizler için, insanımız için sevdiklerinden ayrı kaldılar. Elimizden gelen her şeyi de sağlık çalışanlarımız sevdiklerine kavuşabilsin diye seferber etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.



“GSM OPERATÖRLERİ ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU”



Bakan Karaismailoğlu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların öğrencilerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinde sağlanan ders içeriklerine yönelik de önemli kampanyalar yaptırdıklarını bildirdi.



Bu kapsamda tüm hanelere 8 GB kadar internet hizmetinin EBA için ücretsiz tanımlandığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:



"Bu içeriğe erişecek öğrenci sayısında hiçbir sınırlandırma da yaptırmadık. Kovid-19'la mücadele ederken devlete düşen görevler yanında, özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu muhakkaktır. GSM operatörlerimiz de bu süreçte güzel işler başardı. Sizlere de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Ancak şunu da belirtmek istiyorum ki ülkemizi sağ salim bu süreçten çıkardığımızda özellikle dijitalleşme açısından önümüzde eskisinden daha büyük fırsatlar bizi bekliyor. Bu süreci aşarak geleceğe güvenle yürüyeceğiz."