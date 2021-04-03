Bakan Karaismailoğlu: Nefes aldığımız sürece İstanbul’a hizmet edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, metro hattının Pendik’te bulunan tünelindeki kaynak töreninden önce yaptığı konuşmada, "Artık, yük, insan ve data ulaştırmada geleceği yakalayacak bu altyapıyı ülkemizin her noktasında eksiksiz bir şekilde tamamlıyoruz. Hareketliliğin ülke içinde ve bölgemizle aramızda akıcı bir şekilde sağlanması için stratejik bir yol haritası dahilinde çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Ulaşım master planı, Lojistik Ana Planımız ve 2023 Stratejik Planımız doğrultusunda ülkemizi dünya ile ulaşımın her modunda bağlayacak, şehirlerimiz arasında erişilebilirliği artıracak bir hareketlilik altyapısını oluşturduk. Bu süreçte demiryolları ve raylı sistemler hep odağımızda yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak uzun yıllar taş taş üzerine konmamış bu alanda 19 yıldır çok önemli işlere imza attık. Demiryolu atılımımızı bir üst seviyeye taşımak üzere Demiryolu Reformu’nu ilan ettik. Ülkemizi küresel düzeyde bir lojistik güç haline getirecek bu reform kapsamında, Bakü-Tiflis- Kars demiryolu hattı gibi projelerimizle Yeni İpek Demiryolu’nu dünyanın tercih edilen bir ticari rotası haline getirdik. Avrupa ve Asya’yı Marmaray ile bir kez daha birbirine bağlayarak orta koridorun hkimi olduk. Mevcut konvansiyonel hatlarımızın tamamını yeniledik ve YHT hatlarımızın kapsama alanını genişleterek pek çok şehrimiz arasında seyahati hızlı, konforlu, güvenli ve çevreci bir duruma getirdik. Bütün bu çalışmaların çok önemli bir bileşeni de her geçen gün nüfusu ve ekonomik hareketliliği artan şehirlerimizdeki ulaşımdır. Bu nedenle bakanlık olarak bölgesel ve şehirlerarası hedeflerimiz kadar, şehir içi raylı sistem ulaşımını yaygınlaştırma hedeflerimizi de her geçen gün yükseltiyoruz" dedi.



"LAF DEĞİL, İŞ ÜRETECEĞİZ"



Bakan Karaismailoğlu, "Bakanlığımızca yapımı tamamlanarak işletmeye açılan toplam 312 kilometrelik raylı sistem hattında yılda 2 milyar 393 milyona yakın yolcu taşınmaktadır. Ülke genelinde yapımı devam eden toplam 11 raylı sistem hattımızın toplam uzunluğu 147 kilometredir. İstanbul yedi düvelin hayran olduğu, medeniyetlerin beşiği olan bir dünya kenti. İstanbul ve İstanbullular bizim için kaderlerine terk edemeyeceğimiz kadar kıymetli ve özel. Bugüne dek modern bir dünya kentinin ulaşım altyapısını kurmak üzere çıktığımız bu yolda, İstanbul’a Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi çok önemli eserleri kazandırdık. İstanbul Havalimanımızla şehrimizi dünyanın transit merkezi haline getirdik. Herkes bilsin ki, daha nice dev eserle, nefes aldığımız sürece İstanbul’a hizmet edeceğiz. Laf değil, iş üreteceğiz. İstanbul’a uzun yıllardır kesintisiz olarak devam eden hizmetlerimizi bugün kilometrelerce uzunlukta raylı sistem projelerimizle de devam ettiriyoruz. İstanbul’a kazandırdığımız 80 kilometrelik kent içi raylı sisteme ek olarak, devam ettiğimiz 5 önemli metro hattının toplam uzunluğu tam 91 kilometredir. Çok yakında yapımına başlayacağımız iki metro hattının uzunlukları da 13,5 kilometredir. Projelerimiz tamamlandığında, İstanbul’un kent içi raylı sistemlerinin yarısını bakanlığımız tarafından yapmış olacaktır. Bu projeleri hayata geçirirken çok önemli bir gayemiz de şehrin her noktasından havaalanlarımıza ulaşımı kolaylaştırmaktır. Bölgenin hava trafiğini omuzlayan havaalanlarımızın İstanbul’un her noktasından raylı sistemle ulaşılabilir hale gelmesi tüm İstanbul trafiğini rahatlatacak ve İstanbulluların yaşam kalitesini arttıracaktır. Bu nedenle her iki hava alanını da şehir merkezine metro konforuyla bağlayarak hızlı ve ekonomik bir alternatifi sunmak için hummalı bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.



"2021-2045 YILLARI ARASINDA, EKONOMİK KAZANÇLARIMIZIN TOPLAMI 181 MİLYON 297 BİN EURO"



Karaismailoğlu, "Metrolarla sadece havaalanlarını bağlamıyor güzergah üzerindeki istasyonlarla da mahallelerimizi merkezlere bağlıyoruz. Bu çerçevede, bugün ilk ray kaynağını yapmakta olduğumuz Pendik Tavşantepe- Sabiha Gökçen havalimanı Metro Hattımızda çalışmaları süratle devam ettiriyoruz. Bu hattımız, İstanbul’un şehirler ve milletlerarası hava ulaşım terminallerinden birisi olan Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Pendik Metro Hattı arasında raylı sistem bağlantısını kesintisiz şekilde sağlayacaktır. 7,4 kilometre uzunlukta olan ve 4 istasyonu bulunan bu hatta saatte tek yönde 70 bin yolcu rahat, hızlı, güvenli ve ekonomik olarak seyahat edecektir. Bugün itibariyle; hattımızın tünel inşaatındaki kazıları tamamlandı. Projemizin tünel ve iç kaplama betonu imalatları ile birlikte, istasyon betonarme ve ince işleri devam ediyor. Bunun yanında, demiryolu işleri ve elektromekanik imalatları da başladı. Bugüne kadar hattımızda, 15 bin 970 metre tünel kazısı yaptık. 90 bin metreküpün üzerinde beton döktük. 14 bin 536 metrelik ray montajı işinin yüzde 73’ü yani 10 bin 674 metresini tamamlandık. Ve sıra geldi ilk ray kaynağını başlatmaya. Proje bedeli 2 milyar 369 milyon lira olan hattın inşaat faaliyetlerinde ilerlemesi yüzde 91’e ulaştı, elektromekanik işlerde ilerleme yüzde 20 mertebesindedir. Metromuzun tamamlanmasıyla birlikte, 2021-2045 yılları arasında, ekonomik kazançlarımızın toplamı 181 milyon 297 bin euro olarak tespit edilmiştir. İstanbul’da yapımı devam eden metro hatlarımızı sıralamak gerekirse şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır; Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattımız ile birlikte, Bakırköy sahil (İDO)-Bahçelievler-Güngören, Bağcılar Kirazlı Metro hattı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir Metro hattı, Gayrettepe-Kağıthane-Kemerburgaz, İstanbul Havalimanı Metro hattı, Küçükçekmece, Halkalı-Başakşehir-Arnavutkoy-İstanbul Havalimanı Metro hattında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu hatlara ek olarak, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Raylı Sistem hattı ve Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm projelerine de en kısa sürede başlıyoruz. İstanbul’un ihtiyaçları her geçen gün artıyor. İstanbul hizmet ister. Devlet aklı, ileri görüşlülüğü ve planlı bir yaklaşımla İstanbul’u yarınlara eksiksiz olarak hazırlamak bizim için çok önemli. İstanbullular müsterih olsunlar. Devletimiz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tüm imkanlarıyla İstanbul’a dört elle sarılmıştır. İstanbullular için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.



Bakan Karaismailoğlu konuşmasının ardından metro hattının ilk ray kaynağını gerçekleştirdi.

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