Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! İstanbullular bu haberi bekliyordu... Kasım ayında başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı projesi Kâğıthane istasyonunda incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Özellikle toplu ulaşımda son günlerde yaşanan sıkıntılar, İstanbul’un ulaşım meselesinin, birilerinin keyfine bırakılacak bir konu olmadığını bir kez daha gösterdi. Milletimiz müsterih olsun; bizim ne İstanbul’un ne de tek bir vatandaşımızın mağdur edilmesine tahammülümüz olamaz" dedi.

"İSTANBUL’UN RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 354,3 KİLOMETREYE YÜKSELECEK"

Bakan Karaismailoğlu, "Halihazırda inşaası devam eden 103,3 kilometre ile bakanlık olarak aynı anda en fazla raylı sistem hattı yaptığımız şehrimiz olan İstanbul’da işletmede olan 80 kilometrelik raylı sistem hattı ile birlikte bakanlığımız tarafından İstanbulluların hizmetine sunulan raylı sistem uzunluğu toplamda 183,3 kilometreye ulaşacak. Bugün itibarıyla İstanbul’un raylı sistem ağının toplam uzunluğu 251 kilometre; ayrıca yapımı devam eden 7 ayrı metro hattımızın uzunluğunun toplamı 103,3 kilometredir. Projelerimiz tamamlandığında, İstanbul’un raylı sistem uzunluğu 354,3 kilometreye yükselecek" diye konuştu.

"10 ADET TBM İLE TÜRKİYE’NİN EN FAZLA TÜNEL AÇMA MAKİNESİ KULLANILAN PROJESİNİ YÜRÜTTÜK"

’Mega kentte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın sorumluluğunda devam eden ve toplam uzunlukları yaklaşık 103,3 kilometre olan 7 raylı sistem projemiz var’ diyen Bakan Karaismailoğlu, "Hava yolu trafiğinde küresel bir "hub" olma iddiamızı destekleyen İstanbul Havalimanımızla birlikte Göktürk, Kemerburgaz, Kağıthane, Beşiktaş’a ulaşan 37,5 kilometre uzunluğundaki bu metro hattımız, 9 istasyondan oluşuyor. Projemizde bugüne kadar; 76 bin 509 metre tünel açarak, tünel çalışmalarımızı tamamladık. 1 milyon 518 bin 322 metreküp beton dökerek, beton işlerinin yüzde 97.5’ini bitirdik. 74 bin 20 kilometre ray montajı yaparak, bu işleri de yüzde 96,6 oranına ulaştırdık. İstasyonlarımızda 154 bin 448 metrekare kapalı alan oluşturduk. Aynı anda 10 adet TBM ile Türkiye’nin en fazla tünel açma makinesi kullanılan projesini yürüttük."

İstanbul’da metronun yeni simgesi!



I ❤️ U pic.twitter.com/NP3fAdAXhC — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) September 6, 2021

"YERLİ MOTORLAR DA KULLANILACAK"

Bakan Karaismailoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "İlk ray kaynağını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Ocak 2020’de yaptığımız metro hattımızda; Son TBM’in çalışmalarını 10 Mayıs 2020’de tamamlayıp, Gayrettepe istasyonuna ulaştık. 8 Eylül 2020’de ilk trenlerimizi raylara indirdik. Kasım 2021’de de, bu noktada, ilk sinyalizasyon test sürüşlerini başlatacağız. Bizi gururlandıran başka bir husus da araç temininde maksimum oranında yerlilik şartı uygulamamızdır. Metro hattımızda kullanılacak 136 aracın en az yüzde 60 oranında yerli olacağı projede, yerli motorlar da kullanılacak."

"HAT ÜZERİNDEN GÜNDE 600 BİNİN ÜZERİNDE YOLCU TAŞINACAK"

İnce işleri devam eden Kağıthane İstasyonu’nun yüzeyden Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı’na entegre olacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Ayrıca yapımı bakanlığımız tarafından devam eden Arnavutköy, Başakşehir, Halkalı Metrosu ile Küçükçekmece Marmaray’a kadar devam edip metro hattımız 70 kilometreye ulaşacak. Hattımızda işletilecek trenler, önce otomatik, ardından da sürücüsüz çalışacak ve saatte 120 kilometre gibi rekor bir kent içi raylı sistem hızına ulaşacak. Yani ülkemizin en hızlı metrosu olacak. Tek yön yolcu kapasitesi saatte 38bin 400 olarak planlanan hat üzerinden günde 600 binin üzerinde yolcu taşınacak. Projenin toplam ilerleme oranının yüzde 91,86 olduğunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"HİZMET GETİRMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"

Çalışmaya, hizmet etmeye de devam edeceklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Şöyle ki; metro hattının tamamlanmasıyla birlikte 2022-2041 arası işletmesinde; Karayolu bakım ve işletmesi açısından 45 milyon 133 bin Euro, Çevreye ve sağlığa duyarlı politikalarımıza uygun olarak, hava kirliliğinin azalması ve çevreye katkı açısından 247 milyon Euro, Zaman bakımından da 2 milyar 312 milyon Euro kazanç elde edilecek. Metro hattımızın 20 yıllık işletme vizyonundaki ekonomik getirisi; yaklaşık 2 milyar 639 milyon Euro olacak. Bizler, günübirlik politikaların, kısır tartışmaların ötesinde, İstanbul’a ve ülkemize hizmet getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu düşünce ile 7 gün 24 esasına göre büyük bir gayret ve özveri ile emek sarf eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. AK Parti hükûmetleri olarak bizler ’Halka hizmet, Hakk’a hizmettir’ düsturundan hiç şaşmadık. Başkaları, yapımı devam eden metro inşaatlarını toprakla doldururken, temel atmama programları düzenlerken, bizler, milletimizin rahat, emniyetli, konforlu ve daha hızlı ulaşım imkânlarına kavuşması için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı projesi Kâğıthane istasyonunda incelemeleri ardından Kağıthane Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

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