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Bakan Karaismailoğlu: Marmaray, kar yağışında İstanbul’un ulaşımını sırtladı

#Marmaray#Adil Karaismailoğlu#Kar Yağışı
Bakan Karaismailoğlu: Marmaray, kar yağışında İstanbul’un ulaşımını sırtladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray’ın yoğun kar yağışında İstanbul’un ulaşımını sırtladığını, 4 günde Marmaray’da 1 milyon 250 bin kişi taşındığını, ücretsiz olduğu dönemde de 628 bin İstanbullunun Marmaray’ı tercih ettiğini açıkladı.  

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Marmaray ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "23 Ocak 2022 Pazar günü başlayan ve şiddetini giderek artıran kar yağışı nedeniyle özel otomobil ve karayolu toplu ulaşım araçlarını kullanamayan İstanbullular raylı sistemlere yöneldi. Gebze-Halkalı hattında hizmet veren ve Asya ile Avrupa kıtaları arasında en hızlı, en ekonomik ulaşım alternatifi olan Marmaray’a İstanbullular adeta akın etti. TCDD Taşımacılık olarak, bu yolcu talebini karşılamak üzere normal sefer saatlerinin yanı sıra saat 23.00-06.00 arasında yarım saat aralıklarla ek seferler düzenleyerek İstanbul’a 24 saat ulaşım hizmeti sunduk" dedi. 

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'ULAŞIMI MARMARAY SAĞLADI'

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Diğer ulaşım sistemleriyle entegre ve İstanbulkart aktarma sistemine dahil olan Marmaray’da en yoğun talebin Yenikapı, Sirkeci, Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar, Bakırköy ve Söğütlüçeşme Pendik istasyonlarında yaşandığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: 

"1 Ocak-26 Ocak 2022 tarihleri arasında toplam 10 milyon 221 yolcuyu ulaştıran Marmarayda günlük yolcu sayısı yaklaşık 400 bine ulaşırken, kar yağışının yoğun olduğu 23-26 Ocak tarihleri arasındaki 4 günde 1 milyon 250 bin kişi taşındı. Bunun 628 bini vatandaşların hizmetine ücretsiz olarak sunulan saatler arasındaki taşımalarla gerçekleşti. İstanbullu, ulaşım ihtiyacını yolların hep açık olduğu Marmaray ile sağladı. Marmaray, yoğun kar yağışında İstanbul’un ulaşımını sırtladı." 

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Bakan Karaismailoğlu, 29 Ekim 2013 tarihinden bu yana hizmet veren Marmaray'da bugüne kadar 642 milyon kişinin taşındığını belirterek, "Marmaray’da 2021 yılında 115 milyon 350 bin kişi taşınırken, günlük ortalama yolcu sayısı 315 bin oldu. 2022 yılının ilk ayında ise bu sayı 400 bine ulaştı" dedi. 

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#Marmaray#Adil Karaismailoğlu#Kar Yağışı

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