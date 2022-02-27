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Bakan Karaismailoğlu: Kurumları hedef alan siber saldırılar azaldı

#Adil Karaismailoğlu#Siber Saldırı#Ekonomianasayfa
Bakan Karaismailoğlu: Kurumları hedef alan siber saldırılar azaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de kurum ve kuruluşları hedef alan siber saldırıların sayısının 2021'de 84 bin 113'e gerilediğini belirterek, "Yerli ve milli uygulamalarla siber kalkanını günden güne güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

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Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki uygulamalarla siber güvenliği güçlendirdiklerini belirtti.

Siber güvenliğin bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından ülkemiz kritik altyapıları anlık ve sürekli olarak izleniyor. Bu kapsamda ülkemizdeki kurum ve kuruluşları hedef alan siber saldırılar operatörler tarafından düzenli olarak raporlanıyor. 2020 yılında 118 bin 470 siber saldırı gerçekleşirken, bu sayı 2021'de 84 bin 113'e geriledi. Yerli ve milli uygulamalarla siber kalkanını günden güne güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

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TÜRKİYE’NİN SİBER SAHASI USOM VE SOME'LERE EMANET

Karaismailoğlu, Siber Olaylara Müdahale Ekipleri'nin (SOME), kurumların ve kritik altyapı sektörlerinin korunmasına yönelik olarak USOM’'un koordinasyonunda 7/24 görevlerinin başında yer aldığını belirterek "USOM, sektörel SOME'ler ve kurumsal SOME'ler olarak şekillenen siber güvenlik yapılanmamızda, halihazırda toplam 2 bin 74 SOME ile USOM bünyesinde işletilen SOME İletişim Platformu'na kayıtlı 6 bin 99 siber güvenlik uzmanı, ülkemizin siber sahasını koruyor. USOM çalışmaları kapsamında 130 binin üzerinde zararlı bağlantı tespit edilerek kontrolleri yapıldı ve altyapı seviyesinde erişimi engellendi. Ayrıca USOM tarafından 30 binin üzerinde siber güvenlik bildirimi ilgili kurum ve kuruluşa bildirilerek gerekli önlemlerin alınması sağlandı" ifadelerini kullandı.

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KASIRGA, AVCI VE AZAD SALDIRILARA KARŞI TEYAKKUZDA

Covid-19 salgını döneminde artan bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı güvenlik sorunlarını da beraberinde getirdiğini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca alınan tedbirlerin yanı sıra makine öğrenmesi ile yapay zeka imkanlarını temel alan KASIRGA, AVCI ve AZAD uygulamaları ile bu dönemde artan siber saldırılara da karşı teyakkuz halinde çalışıldı. Bu kapsamda 2021 yılı sonu itibarıyla; tehdit istihbaratı çalışmalarında en çok bilinen konferans uygulamalarının sahtelerini tespit etmek için imzalar yazılarak tehdit avcılığı yapıldı. 750 adet sahte konferans uygulaması tespit edildi ve gerekli işlemler uygulandı.

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Özellikle uzaktan çalışma yönteminin artmasıyla ilişkili olarak uzaktan yönetim servisleri taranarak bu servisler ve arayüzleri ile ilgili toplamda 46 bin 784 adet zafiyet tespit edildi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlara Siber İletişim Platformu (SİP) üzerinden ve resmi yazı ile gerekli uyarılar yapıldı. Yapay zeka kullanılarak Covid-19 virüsü ile alakalı alan adlarına yönelik taramalar da yapıldı.

SİP üzerinden Covid-19 ile alakalı tehdit istihbarat raporu yayınlanarak 133 adet zararlı yazılım incelemesi ve 612 adet zararlı yazılım bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, Covid-19 ile alakalı 2 bin 975 adet zararlı dropper (virüs) ve komuta kontrol merkezi engellendi."

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