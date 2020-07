Bakan Karaismailoğlu: Kovid-19 sürecini başarılı şekilde atlattık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ülkenin her noktasında vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek değerli projeleri bitirme çabası içinde olduklarını söyledi. Karaismailoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde dünya ülkelerinde ekonomilerin çöktüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu sürecin ülkemizde başarılı bir şekilde atlatıldığını kaydetti.

Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Muş'a giden Bakan Karaismailoğlu, temasları kapsamında ilk olarak valiliği ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan ve Vali İlker Gündüzöz'den ilde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada Anadolu'nun kapısı olan Sultan Alparslan'ın memleketi Muş'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bakanlığının Muş'ta çok önemli projelerinin olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, Vali, belediye başkanı ve milletvekilleriyle koordinasyon içinde Muş'ta yapılan yatırımların değerlendirmesini yapacaklarını söyledi. İlde devam eden işlerin kısa sürede bitirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Karaismailoğlu,

"Muş'tan sonra Bitlis'e geçeceğiz. Yarın akşama doğruda inşallah Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışını yapıp bugünkü ve yarınki programımızı tamamlayacağız. Botan Çayı Beğendik Köprüsü gibi Muş'ta ve Bitlis'te çok değerli yatırımlarımız var. Ülkemizin her bir noktasında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek değerli projeleri bitirmenin çabası içerisindeyiz. Muş'ta da etrafında da olduğu gibi değerli projelerimizi bir an önce bitirmek için onların koordinasyonunu yapıyoruz ve yerinde inceliyoruz. İnşallah hep birlikte heyet olarak bazı şantiyelerimizi ziyarette bulunup işleri ve gidişatları hakkında gerekli bilgileri alıp talimatlarımızı vereceğiz. Vatandaşımıza bu hizmetlerin bir an önce sunulması için gerekenleri yapacağız." ifadelerini kullandı.

Programı kapsamında Valilik ziyaretinin ardından Muş Belediyesi'ne geçerek, Belediye Başkanı Feyat Asya ile bir süre görüşen Bakan Karaismailoğlu, ayrıca beraberindeki Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ile Rabia Güresmer ve Ercan Kaya çiftine nikah şahitliği de yaptı. Nikah töreninin ardından çifte mutluluklar dileyen İsmailoğlu, evlilik cüzdanını geline verdi.

-Salgın sürecinde bir maske için savaşlar başlarken, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bu süreci başarılı bir şekilde atlattı

Bakan Karaismailoğlu, Belediyedeki programının ardından beraberindekiler ile esnaf ziyareti de yaptı. Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti il Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi.

Partililere seslenen Karaismailoğlu, kentteki projeleri yerinde görmek, kısa sürede tamamlanması için gereken talimatları vermek ve yeni projelerle ilgili planlamaları yapmak üzere kente geldiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Mart ayından itibaren tüm dünyada bir salgın süreci başladı. Çoğu ülkelerde ekonomiler çöktü, sistemler kilitlendi, bir maske için bile savaşlar başladı. Ama Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreci başarılı bir şekilde atlattık. İnşallah bu yeni normal dediğimiz süreci de en kısa zamanda atlatırız. Devam eden işlerimize bakacağız. Tabi dünyada böyle bir salgın savaşı varken, maske savaşları varken biz hiçbir şekilde işlerimizi durdurmadık. Bütün güvenlik tedbirlerimizi aldık, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ettik. Şantiyelerimizi elden geçirdik. Memleketimizin her noktasında çalışmalarımızı özverili şekilde devam etti. Bütün çalışanlarımız özveri gösterdi. Hiçbir şantiyemizi kapatmadık."

ULAŞTIRMA YATIRIMLARI İLE BÖLGELERE HUZUR VE GÜVEN GELİYOR, ULAŞIM İMKANLARI ARTIYOR

Bakanlığı’nın projelerinin devam ettiğini ve yaz döneminin çalışma zamanı olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, bunları kısa zamanda tamamlamak için çalıştıklarını kaydetti.

Belediye başkanları, milletvekilleri ve teşkilat üyeleriyle bütün işlerin koordinasyonunu sağladıklarının, bölgeye yapılacak yatırımlarla onların tavsiyelerini, görüşlerini dikkate aldıklarının altını çizen Karaismailoğlu, "Memleketin her noktasında çok büyük işlerimiz var. Çanakkale Köprüsü'nden Avrasya Tüneli'ne, yarın açacağımız Beğendik Köprüsü'ne, bunlar milyarlık işler. Kimsenin aklının, hafızasının alamayacağı işler. 18 yılda 100-200 yılda yapılamayacak işler yapıldı. Ülkemizle, hükümetimizle, Cumhurbaşkanımızla ne kadar gurur duysak azdır. Buralara geldiğimizde işlerin önemini daha iyi kavrıyoruz. Bütün derdimiz, bütün isteğimiz, vatandaşlarımızın daha iyi standartlarda yaşamalarını sağlamak. Ulaştırma ve alt yapı yatırımları her yönüyle çok önemli. Çünkü bu yatırımlar yapıldığında bölgeye huzur ve güven geliyor, ulaşım imkanları artıyor. Sonuçta bu ekonomiye, turizme, istihdama ticarete yansıyor. Bunların hepsi bölgedeki canlılığı artırıyor." ifadelerini kullandı.