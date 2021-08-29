Bakan Karaismailoğlu: Kastamonu için planlarımızı yaptık

Açıklamada kalan 142 kilometre uzunluğundaki 2 yolda 24.5 kilometrelik kesimde çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Adil Karaismailoğlu, Kastamonu’da hayatın normale döndürülmesi için çalışmaların devam ettiğini, kapanan yol ve köprülerle ilgili kalıcı projelerin yapımlarının sürdüğünü belirtti.

Kastamonu-Sinop arasındaki Çatalzeytin Köprüsü’nün afet nedeniyle yok olduğunu hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, “Bu köprümüzün yerinde 24 saati bile bulmayan bir sürede gececi köprümüzü yaparak, faaliyete almıştık. Yine bununla birlikte bölgedeki bütün yol ve köprü projelerimizi de hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık. Bunlara da başlıyoruz. Yine Çatalzeytin-Kastamonu yolu, Bozkurt-Kastamonu yoluna da başlıyoruz. Diğer ulaşım yollarımızı da yine çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlıyoruz. Amacımız en az iki ay içerisinde selden hasar gören kalıcı köprülerimizin imalatlarını tamamlamak” ifadelerini kullandı.

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