Bakan Karaismailoğlu: Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu en hızlısı olacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı NTV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı ile ilgili bilinmeyenleri anlattı. Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

REKORLARIN KIRILDIĞI BİR PROJE

İstanbul Havalimanı Metrosu, dünyanın transit merkezine, dünyanın en büyük havalimanına bağlanacak bir hat. 34 kilometreyle devasa bir uzunluk. Rekorların kırıldığı bir proje. Arnavutköy'e de bağlanınca 69 kilometrelik bir uzunluğa ulaşacak. Bu metro hattıyla Avrupa yakası tamamen çevrilecek. Metroda akıllı tünel sistemi kullanıldı. Sıfırdan yaratılan bir sistem kuruldu. Tamamen yerli ve milli imkanlarla yapıldı. Diğer metrolarda da bu sistem kullanılabilecek. Sistem tek bir kumanda merkezinden yönetilebilecek.

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İSTANBUL HAVALİMANI METRO ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

İstanbul Havalimanı Metro ücreti, kısa mesafe 9.90 TL olacak, en uzun mesafe ise 12 TL olacak. Öğrenciler de bu ücretin yarısını ödeyecek. Öğretmenler için de farklı indirimler geçerli olacak. Saatte 120 kilometre hıza ulaşacak. Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada gidilecek.

"HIZLI TREN'İN HAVALİMANINDA BİR DURAĞI OLACAK, METROYLA ENTEGRE EDİLECEK"

Şubat ayı içerisinde Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hattını açacağız. Kazlı Çeşme-Sirkeci metro hattını ise Nisan-Mayıs gibi bitirmeye çalışıyoruz. Arnavutköy'den başlayıp, Kayaşehir'den geçerek Marmaray'a kadar uzanan 31 buçuk kilometrelik hattı bu yıl hizmete alacağız. Altunizade-Üsküdar-Ümraniye hattı da 2024 yılında açılacak. Hızlı trenin İstanbul Havalimanı'nda bir durağı olacak. Metroyla entegre edilecek. İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya kadar gidilebilecek.

İSTANBUL'UN ULAŞIM SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN RAYLI SİSTEM PROJELERİNİN BİR AN ÖNCE BİTMESİ GEREKİYOR

İstanbul ulaşım master planı sorunları çözecektir. İstanbul genelinde raylı sistemleri 3 milyon kişi kullanıyor. İETT'yi ise 4,5 milyon kişi kullanıyor. Bu otobüslerin yenilenmesi gerekiyor. İstanbul'un ulaşım sorununun çözülmesi için raylı sistem projelerinin bir an önce bitmesi gerekiyor. Birinci öncelik raylı sistem yatırımları, ikinci öncelik de otoyol yatırımlarının bitmesi. Raylı sistem 3 milyon kişi, İETT 4,5 milyon, minibüsler 3,5 milyon yolcu taşıyor. Taksiler, bu yolcuların yalnızca yüzde 10'unu taşıyor. Sorun taksi sayısı değil, eğitim sorunu var. İstanbul'da şu an da 3 bin 200 taksi kullanıma alındı.

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KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM OLACAK MI?

2023'te köprü ve otoyollara zam yapılmayacak. Karar yılın tamamını kapsayacak. Farkı devlet karşılayacak.

KANAL İSTANBUL PROJESİNDE SON DURUM

Bizim Master Planımızda Kanal İstanbul var. Kuzey Marmara Otoyolu'nu, İstanbul Havalimanı'nı yapmayın diye tepki göstermişlerdi. Kanal İstanbul projesine de yine aynı şekilde karşı çıkıyorlar. Bu projede yapılacak.