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Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı’nda yolcu sayısı 100 milyonu aştı

#İstanbul Havalimanı#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu#Worlds Best Awards 2021
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı’nda yolcu sayısı 100 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı’nın, 27 Eylül itibarıyla 100 milyonu aşkın yolcuya ev sahipliği yaptığını açıkladı. 

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DHA- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "29 Ekim 2018 tarihindeki açılışından itibaren İstanbul Havalimanı; iç hatta 27 milyon 343 bin 141, dış hatta 72 milyon 684 bin 722 yolcu olmak üzere toplamda 100 milyon 27 bin 863 yolcuyu ağırladı. İstanbul Havalimanı’nda 198 bin 46 iç hat uçak seferi, 507 bin 940 dış hat uçak seferi olmak üzere toplamda 705 bin 986 uçak seferi gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı dev kapasitesiyle, Türkiye’yi uluslararası bir aktarma merkezi yaptı. Fiziki alt yapısı, teknoloji yatırımları, hizmet kalitesi ile havacılık sektörünün adeta baş tacı oldu. Bu durum ülkemizi küresel havacılıkta zirveye taşıdı" dedi. 

'DÜNYANIN EN İYİ 10 HAVALİMANI' SIRALAMASINDA 2’NCİ 

Öte yandan bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası aktarma merkezi konumunu her geçen gün daha da güçlendiren İstanbul Havalimanı, dünya çapında prestijli kurumların takdirini kazanarak art arda ödüller almaya devam ediyor.

İstanbul Havalimanı, New York merkezli dünyaca ünlü ’Travel and Leisure Dergisi’nin ’Worlds Best Awards 2021’ anketinde ’Dünyanın En İyi 10 Havalimanı’ arasında yer aldı. Anket sonucuna göre, İstanbul Havalimanı; Incheon (Kore), Dubai, Hamad (Katar), Tokyo (Japonya), Hong Kong, Narita (Japonya), Zürih (İsviçre) ve Osaka (Japonya) gibi havalimanlarını geride bıraktı ve Changi Havalimanı’nın ardından 2’nci sırada yer aldı. Singapur Changi Havalimanı’nın 93,45 puanla 1’inci sırada yer aldığı listede, İstanbul Havalimanı 91,17 puanla 2’nci seçildi.

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Derginin okuyucularının oylarıyla belirlenen listede İstanbul Havalimanı, ilk 10 arasına en yüksek sıradan giriş yaptı. 11 Ocak’ta başlayan oylama, 10 Mayıs’ta sona ererken İstanbul Havalimanı’nın en yüksek oyu alan havalimanlarından biri olduğu vurgulandı. 

Avrupa’da en yoğun havalimanları sıralamasında 20 milyon 972 bin 497 yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı ilk sırada yer aldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce açıklanan yılın 8 aylık verilerine göre, iç hatlarda 6 milyon 291 bin 783, dış hatlarda 14 milyon 680 bin 714 olmak üzere toplam 20 milyon 972 bin 497 yolcu trafiği oldu.

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#İstanbul Havalimanı#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu#Worlds Best Awards 2021