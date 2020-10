Bakan Karaismailoğlu: Huzurun sağlanması için ant içtik

Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari’ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Milletvekili Husret Dinç ve partililer tarafından karşılandı. İlk olarak Hakkari Valiliğini ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra yürüyerek geçtiği Bulvar Caddesi’nde ki esnafı ziyaret edip sohbet etti. Ardından da AK Parti İl Başkanlığı’na geçen Bakan Karaismailoğlu burada açıklamalarda bulundu.

KAYNAKLARIMIZI TERÖRLE MÜCADELEYE HARCAYALIM İSTİYORLAR

Konuşmasına Selahaddin Eyyübi’nin "Dostlarıyla uğraşanlar, düşmanlarıyla savaşamazlar" sözüyle başlayan Bakan Karaismailoğlu, bu sözün günümüze de ışık tutuğunu söyledi. Milli irade üzerinde sayısız karanlık elin, kirli oyunlarla dizginleri ele almaya çalıştığı bir dönemde olduklarını Belirten Karaismailoğlu, "82 milyonun kardeşliğini, barışını hedef alan, kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan dış mihraklar karşımıza her gün farklı bir surette çıkıyor. Tüm çabaları, ülkemizi ve insanımızı, ekonomik krizlerle fakirleştiği, enflasyon karşısında ezildiği, türlü kargaşanın yaşandığı günlere döndürmek. Terörle uğraşalım, enerjimizi, gücümüzü, kaynaklarımızı terörle mücadeleye harcayalım istiyorlar" dedi.

MUVAFFAK OLAMADILAR

Bakan Karaismailoğlu, ülkenin geleceği için cesaretle mücadele eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, nasıl kirli ittifakların hedefi haline getirildiğini sabırla müşahede ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Onun şahsında, aslında ülkemize, milletimize, değerlerimize, birliğimize ve hiç şüphesiz milli irademize saldırı yapıldığını biliyoruz. PKK'sı, FETÖ'sü, paraleli, alternatifi, yabancı istihbaratları. Yurtiçinde ve yurtdışında yapılan operasyonlarla istikrarımızı bozmaya uğraşıyorlar. Yalan haberlerle, çarpıtmayla, sistemli saldırılarla, seçmen tercihlerine yönelik tehditlerle, milli iradeyi etki altına almaya çalışıyorlar. Teröre karşı insani ve vicdani dik duruş sergilemesi gerekenlerin, hedef saptırarak, terörü ve teröristi nasıl koruduğunu, kolladığını, gerçek sorumluları nasıl perdelediğini ibretle izliyoruz. Türkiye'yi dünyaya farklı şekilde yansıtmaya çalışarak terörü aklama, gerçek suçlu ve sorumluyu saptırma çabası içindeler. Ama ne yaparlarsa yapsınlar muvaffak olamadılar, olamayacaklar"

HUZURUN SAĞLANMASI İÇİN AND İÇTİK

Bakan Karaismailoğlu, bu toprakların ve bu milletin sevdalısı olarak, oynanan oyunu çok net görüp takip ettiklerini belirterek, ülkenin huzuru için onurlu ve kutsal bir mücadele verdiklerini söyledi. Bu vatanın her karış toprağında huzurun ve güvenliğin sağlanması için ant içtiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:ÿ

"Biz bu vatanın her karış toprağında huzurun ve güvenliğin sağlanması için ant içtik. Her biri bir değer olan gençlerimizin vatana, millete yararlı birer vatandaş olarak yetiştirilmesini sorumluluğumuz olarak gördük.ÿ İnsanımızın refaha, işe, aşa, yola, köprüye, suya, elektriğe, eğitim imkanlarına kavuşması için el ele verdik. Hep birlikte çalışıp, başaracağız. Biz doğru kişilerle yola çıktık. Onlarla birlikte milletimizi yoldaş edindik. Vesayetçileri yoldaş edinmedik. Halkın arasına karışmayanları yoldaş edinmedik. Biz ayağı toprağa basan, millet üşüdüğünde iliklerine kadar üşüyüp, millet ağladığında yüreği kan ağlayan canları yoldaş edindik. Milleti yoldaş edindik. Sizleri yoldaş edindik. Onun için artık Türkiyede halkın dediği, istediği oluyor. Başımızda, her daim haktan yana olan, vicdanın sesi olan, mazlumun yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece bu ülkenin bileğini kimse bükemez. İnşa edilen her yol, okul, hastane, köprü, ya da açılan her bir fabrika bu zalimlere indirilen tokattır"

18 YILDIR AYNI KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ

Bakan Karaismailoğlu ulaştırma ve altyapı alanında, 18 yıldır, memleketin her karış toprağını, her ilini, her köyünü aynı sorumlulukla ele alındığını belirterek, "Bütünsel kalkınma vizyonumuz da bunu ifade etmektedir. Milli ulaştırma ve altyapı politikalarımız da bu amaca hizmet etmektedir. Sadece büyükşehirlerin, belli bölgelerin kalkınması bizim için yeterli değildir. Güçlü ve gelişmiş bir ülkenin her bir vatandaşı aynı refah seviyesinde olmalı, aynı imkanlara erişebilmelidir. Türkiyeyi vatan sathında yollarla, köprülerle, tünellerle birbirine bağlarken aslında dünya ile de sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan bağlarımızı güçlendiriyoruz. Bazı kesimlerin sadece hayal diye dile getirdiği; Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İzmir-İstanbul Otoyolu gibi nice dev projeyi tamamladık ve hizmete verdik" dedi.

Yapılan bazı çalışmalarla ilgili de çeşitli bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu, "Dev prestij projelerinin yanı sıra, bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin kilometrelerden 27 bin 700 kilometrenin üzerine çıkardık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık. 50 kilometre olan tünel uzunluğunu, 18 yılda 525 kilometreye çıkardık. 26 olan havalimanı sayımızı 56ya yükselttik ve hava yolunu halkın yolu yaptık. Hakkarinin ulaşım altyapısının gelişmesi için de çok önemli projeleri hayata geçirdik ve 4 milyar 355 milyon üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 2003te sadece 1 kilometre bölünmüş yolu vardı, biz 18 sene içerisinde 95 kilometre yeni bölünmüş yol inşa ettik. Başkale-Hakkari ayrımı, Yüksekova- Esendere yolu, Şemdinli- Alan yolu, Yüksekova çevre yolu gibi proje tutarı 5 milyar 114 milyon lira olan 16 ayrı karayolu projemizde de çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

HAKKARİ’Yİ LAYIK OLDUĞU YERE TAŞIDIK

2015 yılında açılışı yapılan Selahaddin Eyyubi Havalimanı ile de Hakkarilileri layık olduğu yere göklere taşıdıkların kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Bu havalimanının yapımını engellemek için çok saldırı gerçekleştirildi. İstiyorlardı ki Hakkarili kardeşim buraya sıkışsın kalsın. Havalimanının inşasını engellemeye çalışmak Hakkariye ve burada yaşayanlara en büyük ihanetti. Ama biz korkmadık, tehditlere kulak asmadık. Bu havalimanı Hakkarili kardeşime lazımdı. Hamdolsun biz havalimanını tamamladık ve Hakkarili vatandaşlarımızın hizmetine verdik. 2015 yılında 20 bin olan yolcu trafiği de 2019 yılında 180 binin üzerine çıktı. Biz ne hizmet yapıyorsak ne adım atıyorsak, ne çaba gösteriyorsak, insanımız için yapıyoruz. Hakkarinin aşılmaz denen dağlarını aşıyorsak, yıllarca yol yapılmayan köylerine yol götürüyorsak, içme suyu olmayan köylerini içme suyuna kavuşturuyorsak, okullarını yapıyorsak halkımızın gönlünü abat etmek içindir. Okullarınızı da açacağız, yollarınızı da yapacağız, ne eksiğiniz varsa o eksiğinizi de gidereceğiz. 18 yıl boyunca bu böyleydi, bundan sonra da böyle olacak" dedi.