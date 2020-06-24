Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: '11 Temmuz'da Siirt Pervari'de Cumhurbaşkanımızla birlikte Botan Köprüsü'nü açacağız'
Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi'nde siber vatan konusunda yapılan çalışmalar ve dijital gelecek hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, 11 Temmuz'da Siirt Pervari'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte Botan Köprüsü'nün açılacağını duyurdu.
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı.
Ulaşım ve altyapıya 17 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptık.
Hızlı tren hattımızı 5 yılda 1.200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz.
11 Temmuz'da Siirt Pervari'de Cumhurbaşkanımızla birlikte Botan Köprüsü'nü açacağız.
(Gayrettepe-İstanbul Havalimanı) 38 kilometrelik bu metro hattını önümüzdeki yıl açmayı hedefliyoruz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle