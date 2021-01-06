Bakan Karaismailoğlu: Halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak, 19 yıldır Türkiye’nin geleceğine yönelik büyük yatırımları, ulaştırma projelerini, çağı yakalamış haberleşme hamlelerini reformist bir gelenekle geçmiş yıllarda olduğu gibi 2021'de de hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.



Geçen yıl onlarca projeyi hayata geçirdiklerini yineleyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:



"İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin trafik yükünü azaltan, Avrasya'nın lokomotifi Kuzey Marmara Otoyolu'nun son etabı tamamlandı. Dünya çağındaki lojistik gücümüzün simgesi Çin İhracat Treni 4 Aralık’ta İstanbul'dan çıktı. 8 bin 693 kilometre yol katederek 19 Aralık'ta Çin’in Xi’an şehrine ulaştı. Demir yolu sektörünün lokomotifi TÜRASAŞ kuruldu. TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ TÜRASAŞ çatısı altında birleşti."



Karaismailoğlu, Türkiye’nin dört bir yanında birçok yol çalışmasının da tamamlandığına değinerek, Ankara-Niğde Otoyolu ile Edirne'den Şanlıurfa’ya kadar olan 1230 kilometrelik otoyol ağının kesintisiz olarak birbirine bağlandığını aktardı.



Kayseri-Niğde Otoyolu'nda da emniyet ve konforu artırmaya yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Cizre-Şırnak Yolu Cudi Dağı Tünelleri hizmete açıldı. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgemizde refah seviyesi yükseldi. Giresun’da güvenli ve yenilikçi teknikler kullanılarak yapılan Altı Şehitler Köprüsü hizmete girdi. Aydın-Denizli Otoyolumuzun temeli atıldı. 140 kilometre otoyol ve 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğundaki projenin yapım çalışmaları başladı." değerlendirmesinde bulundu.



"9,5 MİLYON YOLCU HAVA YOLUNU KULLANDI"



Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ağustosta 9,5 milyon yolcunun hava yolu ulaşımını kullandığını bildirdi.



Türkiye’nin salgın sürecinde hava yolu ulaşımında dünyaya öncülük ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, bölgesinde ulaşım ve lojistik üssü haline gelecek Elazığ Havalimanı’ndaki ikinci pistin yapımının yüzde 80’in üzerinde tamamlandığını kaydetti.



Karaismailoğlu, deniz üstündeki ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı inşaatının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, Kayseri’de yılda 8 milyon yolcuya hizmet verecek Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın ve Anafartalar Tramvay Hattı'nın temelinin atıldığına, İstanbul Havalimanı'nın iniş ve kalkış kapasitesini artırmak amacıyla inşa edilen üçüncü pistin hizmete sunulduğuna dikkati çekti.



"57 TARİHİ KÖPRÜYÜ RESTORE EDEREK MİRASA SAHİP ÇIKTIK"



Bakan Karaismailoğlu, yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 2023 metre ile "dünyanın en büyük orta açıklığına sahip köprüsü" olma özelliği taşıdığını ifade etti.



Botan Beğendik Köprüsü'nün açılması ile Küçüksu-Hizan-Pervani Yolu'nun 5 saatten 2 saate indiğini, 16 il için geçiş noktası olacak turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımı kolaylaştıracak 660 metre uzunluğundaki Kömürhan Köprüsü'nün, 2 bin 400 metre çift tüp Kömürhan Tüneli ve 123 metrelik çift köprüden oluşan projeyi hizmete açtıklarını belirten Karaismailoğlu, 57 tarihi köprüyü ise restore ederek mirasa sahip çıktıklarını aktardı.



Karaismailoğlu, Türkiye'yi hızlı tren ile Avrupa’ya bağlayacak Halkalı-Kapıkule Hızlı Demiryolu Hattı çalışmaları ile büyük yol katedildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Başakşehir Şehir Hastanesi yol ve metro çalışmalarını Bakanlığın üstlendiğini anımsattı. Karaismailoğlu, "Memleketimizin dört bir yanını ulaşım, altyapı ve haberleşme yatırımları ile donattığımız 2020 yılını geride bıraktık. 2021 yılında da aynı aşkla, şevkle, inançla ve bütünsel kalkınma vizyonuyla halkımıza hizmete devam edeceğiz. 2021'de nicelerini birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.