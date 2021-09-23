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Bakan Karaismailoğlu: Farklı konulara odaklananlar, ülkemizin yerinde saymasına neden oldu

#Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu#Kızılcahamam Projeleri
Bakan Karaismailoğlu: Farklı konulara odaklananlar, ülkemizin yerinde saymasına neden oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti hükümetinden önce yapılan yatırımların yetersiz olduğunu belirterek, "Halka hizmet etmek yerine farklı konulara odaklananlar, ülkemizin yerinde saymasına neden oldular. Yol, su, elektrik diye göreve gelenler, hiçbir soruna çare olamadılar" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki 'Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı'nın açılış törenine katıldı. Törene, Bakan Karaismailoğlu ile Ankara Valisi Vasip Şahin, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve milletvekilleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Karaismailoğlu, törende yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetinden önce yapılan yatırımların yetersiz olduğunu, AK Parti geldikten sonra Ankara'nın toplam ulaşım ve iletişim yatırımı miktarının 81 milyar 763 milyon 977 bin liranın üzerine çıktığını söyledi.

Türkiye'nin geçmişte, ülke yönetimlerinin yaptığı hatalardan zarar gördüğünü söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Halka hizmet etmek yerine farklı konulara odaklananlar, ülkemizin yerinde saymasına neden oldular. Yol, su, elektrik diye göreve gelenler, hiçbir sorununa çare olamadılar. Başkentimiz Ankara da, ne yazık ki hizmetten yoksun kaldı. Başkentimize 1993-2002 yılları arasında kara yolları anlamında bugünkü değerle sadece 2 milyar 708 milyon liralık yatırım yapılmış. İçiniz rahat olsun, ülke genelinde yaptığımız ulaşım ve haberleşme yatırımları içinde, başkentimiz de hak ettiği payı alıyor. 9 milyar 236 milyon lirası yap-işlet-devret kapsamında olmak üzere bugüne kadar Ankara'nın toplam ulaşım ve iletişim yatırım miktarı, 81 milyar 763 milyon 977 bin liranın üzerindedir. Ankara genelinde toplam bedeli 5 milyar 549 milyon lirayı bulan 29 ayrı kara yolu projesi halen yoğun bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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'ZAMANDAN VE AKARYAKITTAN YILLIK 10,5 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ'

Karaismailoğlu, açılan kavşakla ilgili, "Bugün hizmete açtığımız kavşak ile günlük ortalama 12 binin üzerinde araç geçişine sahip bu akstaki trafik yoğunluğu önemli oranda azalacaktır. Yapımına Kasım 2019'da başladığımız 135 metrelik kavşağımız için yan yol bağlantıları ile birlikte 1 kilometrelik hat inşa ettik. Şehir içi ve transit trafik akışını birbirinden ayıran bu kavşak, hastaneye daha güvenli ulaşımı sağlarken, trafiğin kesintisiz akmasını da sağlayacak. Köprülü kavşak ile dur-kalk ve beklemeler ortadan kalkacak. Projemizin sayesinde zamandan ve akaryakıttan yılda 10,5 milyon lira tasarruf sağlayacağız" diye konuştu.

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#Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu#Kızılcahamam Projeleri