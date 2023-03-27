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Bakan Karaismailoğlu: Eğitimin başlaması normal hayata dönüş için önemli

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#Adil Karaismailoğlu#Eğitim#Deprem Bölgesi
Bakan Karaismailoğlu: Eğitimin başlaması normal hayata dönüş için önemli
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 15:25

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, afet bölgesinde eğitimin başlamasının hayatın normalleşmesi adına önemli olduğunu söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'ın 5 ilçesinde bugün eğitime yeniden başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Beşpınar Eğitim Kampüsü'ndeki öğrencilerle bir araya geldi.

Beşpınar Eğitim Kampüsü alanında LGS ve YKS'ye hazırlanan 1200 öğrenci de bugün eğitim görmeye başladı. Çadır sınıflarda sınavlara hazırlanan öğrencileri ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın en büyük afetlerinden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin izlerini silmek için yoğun mücadele verildiğini söyledi.

Bugün Adıyaman'ın da aralarında olduğu bazı kentlerde eğitimin yeniden başladığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Bizler şehir merkezinde Beşpınar Eğitim Kampüsü'nü inşa ettik. Çok değerli ekip arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız çok yoğun bir mücadele vererek çadırları kurarak bir eğitim kampüsü oluşturdu. Bugün itibariyle 1200 öğrencimizi burada eğitime başlattık. Burada hem YKS hem LGS sınavlarına hazırlanacaklar. Bu kadar sıkıntılı günlerden sonra artık normal hayata dönüş için bunlar önemli çabalar. Öğrencilerimiz hem eğitimlerine tekrar geri dönmüş oluyorlar hem de sosyal hayata katılmış oluyorlar" diye konuştu.

Deprem felaketinin izlerinin silinmesi adına da yoğun şekilde çalışıldığını anlatan Karaismailoğlu, "Türkiye gibi güçlü hedefleri olan Türkiye'ye yakışan çalışmalar bunlar. Bizler de bütün bakan arkadaşlarımızla birlikte bölgelerimizde vatandaşlarımızla birlikteyiz, onların derdiyle dertleniyoruz" dedi.

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