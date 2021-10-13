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Bakan Karaismailoğlu: Dünya ticaret yolları üzerinde hakimiyetimizi ilan ettik

#Uluslararası Nakliyeciler Derneği#Ticaret#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Bakan Karaismailoğlu: Dünya ticaret yolları üzerinde hakimiyetimizi ilan ettik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye’yi baştan başa kuşatan konforlu ve emniyetli yollarımızı yaparken aynı zamanda ülkemizin dünya ile bağlarını güçlendirdik, lojistik bir iddia kazandık. Bugün artık, dünya ticaret yolları üzerinde hakimiyetimizi ilan ettik" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu ile toplantıda bir araya geldi. Beşiktaş’ta bulunan dernek binasında yapılan toplantıda Bakan Karaismailoğlu konuşma yaptı. Türkiye’nin bulunduğu jeostratejik ve jeopolitik konuma dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu,"Ülkemiz, Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkas ülkeleri ve Rusya’dan Afrika’ya uzanan kuzey güney koridorlarının da tam ortasındadır. 4 saatlik uçuş ile 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar gayri safi milli hasılaya sahip ve 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin de merkezindeyiz. Sadece Çin ile Avrupa Birliği arasındaki yıllık ticaret hacmi 700 milyar dolar seviyelerindedir ve ülkemiz bu dev hacmin en önemli geçiş güzergâhıdır" diye konuştu.

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"DÜNYA TİCARET YOLLARI ÜZERİNDE HAKİMİYETİMİZİ İLAN ETTİK"

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"İthalat ve ihracat faaliyetlerinin yürütülmesinde önemli paya sahip olan karayolu taşımacılığı sektörü, her zaman ekonomimizin omurgasını teşkil eden itici bir güç oldu" ifadelerini kullanan Bakan Karaismailoğlu, "Başlı başına bir ekonomik faaliyet olmanın yanında, diğer bütün sektörleri de doğrudan etkileyen karayolu taşımacılığı, imalatçısından ihracatçısı, tek kamyon sahibinden filo sahibine, lastik tedarikçisinden yedek parça üreticisine, lokantacısına, hâsılı 84 milyon insanımıza dokunuyor. Türkiye’yi baştan başa kuşatan konforlu ve emniyetli yollarımızı yaparken aynı zamanda ülkemizin dünya ile bağlarını güçlendirdik, lojistik bir iddia kazandık. Bugün artık, dünya ticaret yolları üzerinde hakimiyetimizi ilan ettik" dedi.

"BÖLÜNMÜŞ YOL AĞIMIZI 28 BİN 339 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"

Adil Karaismailoğlu, "Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolumuzda en önemli dayanağı karayolları yatırımlarımızın oluşturacağına yürekten inanıyorum. 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 119 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık ve bunun 689,2 milyar lirasını yani yüzde 62’sini karayollarımızın gelişmesine harcadık. Yatırımlarımız sayesinde hem doğu-batı koridorlarında hem de kuzey-güney akslarında altyapı ve üstyapı problemlerini büyük ölçüde çözdük. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28 bin 339 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. 2023 ve sonrası hedeflerimizle yapılacak 3 bin 767 kilometre ile birlikte 2035 yılında 8 bin 187 kilometre otoyol ağına ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"AB’YE ADAYLIK SÜRECİNDE EN HAZIR SEKTÖRLERDEN BİRİ HÂLİNE DÖNÜŞTÜ"

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"Sektörümüzü tam anlamıyla uluslararası taşımacılık sistemine entegre ettik" diye konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin AB’ye üyelik süreci ve dünyadaki gelişmeleri takiben, karayolu taşıma piyasasına ve mesleğe giriş koşullarını belirleyen, Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu, kurumsallaşmayı esas alan yeni düzenlemeleri hayata geçirdik. AB mevzuatına içerik olarak yüzde 95 oranında uyum sağladık. Böylece karayolu taşımacılığı, AB’ye adaylık sürecinde en hazır sektörlerden biri hâline dönüştü" dedi.

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"PANDEMİ SÜRECİNDE HAYAT DURURKEN, TAŞIMACILIK HİÇ DURMADI"

Koronavirüs sürecinde dünya ekonomisinde daralma görüldüğünü belirten Karaismailoğlu," Daralmanın en başta etkilediği alan hiç şüphesiz taşımacılık sektörü oldu. İşte bu zor dönemde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle, tüm taşımacılarımızı destekledik. Pandemi sürecinde hayat dururken, taşımacılık hiç durmadı. Tüm dünyada, konteyner krizi yaşarken, ülkemiz güçlü karayolu sektörü ile ihracatını sürekli artırmaya devam etti. Bu zor günlerde dahi, uluslararası karayolu taşımacılığımız büyüme eğilimde.  Uluslararası taşıma yapmak üzere, yetkilendirilen taşıt sayısında ise yüzde 16 artış yaşandı. Karayolu ile uluslararası ihraç taşımalarımızda genel olarak yüzde 20 artış var" dedi. Yapılan konuşmanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

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#Uluslararası Nakliyeciler Derneği#Ticaret#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

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