Bakan Karaismailoğlu: Demiryolları duble yollarla yarışacak

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığının yeni dönem taşımacılık stratejisini, demiryolları üzerine kurduğunu belirterek, yatırımların tamamlanmasının ardından, demiryollarının duble yollarla yarışacak hale geleceğini iddia etti.

Karaismailoğlu, özellikle yük taşımacılığının demiryollarına çekilmesini hedeflediklerini dile getirdi. Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde, TBMM Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Muhalefet partilerinden temsilcilerin de katıldığı organizasyonda altyapı çalışmaları hakkında bilgilendirme yapan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

DEMİRYOLU ÖNCELİKLİ

“Yeni dönem stratejisini demiryolu üzerine kuruyoruz. Demiryolları yeniden canlandırılacak. Özellikle yük taşımacılığında çok öne çıkacak. Kısa bir süre sonra demiryolları duble yollarla yarışacak aşamaya gelecek. Meclis’e gönderdiğimiz düzenlemede, TCDD’ye hazine desteğinin devam etmesi de bu açıdan önemli. TCDD, önce ikiye bölünmüştü, biliyorsunuz. Bunun Taşımacılık A.Ş bölümüne hazine desteğinin devamını planladık. Demiryolunu geliştirme stratejimiz açısından önemli.”

GEREKÇE PANDEMİ

Karaismailoğlu, aynı yasayla 15 Mart 2020’den sonra yapılan ihalelere bakanlık garantisi getirilmesine ilişkin düzenlemeyle ilgili sorularla karşılaştı. Hangi firmalara avantaj sağlandığına ilişkin muhalefet parti milletvekileri sorular yönetti. Bakan, “Pandemiden sonra ihale yapılan, sözleşmesi imzalanmayan ihalelerde borç yüklenilmesiyle ilgili düzenleme yapmak zorundaydık. 1 milyarın altındaki projelerde hazine bakanlığının borç üstlenme yetkisi yok. Karayolları Genel Müdürlüğü bu borcu üstleniyor ama kredi verecek kurumlar bu güvenceyi tanımıyor. O nedenle Ulaştırma Bakanlığı güvencesi getirildi” dedi. Bakan firmaların isimlerini açıklamadı.

OTOYOL FİYATINA YENİ AYARLAMA

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, yeni hizmete Ankara-Niğde otoyolunun geçiş ücretlerinin çok yüksek olduğuna ilişkin değerlendirmeler üzerine, çalışma yaptıklarını, geçiş ücretlerinin yeniden ayarlanacağını söyledi.

KOMİSYONDA DÜZENLEMEYE İTİRAZ

Söz konusu teklifin komisyon görüşmelerinde ise CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, “Ulaştırma ve Bakanı Altyapı Adil Karaismailoğlu borç üstlenim anlaşması imzalamaya yetkili oluyor. Bu düzenleme asla kabul edilemez. Bence böyle dolaylı yoldan tarif yerine ‘şu ihale’ diye yazılsaydı daha doğru olurdu. Kanun teklifini hazırlayan arkadaşların niyetini anlamış olurduk” dedi. Akif Hamzaçebi, ilgili düzenlemenin Anayasa aykırı olduğu savunuldu. Düzenleme önümüzdeki hafta Genel kurul gündemine gelecek.