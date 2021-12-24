Bakan Karaismailoğlu: Cevabı millet verdi

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Devrek-Zonguldak Ayrımı - Karabük Yolu’nun 24üncü kilometresinde Filyos Çayı geçişini sağlayan ve yapımı tamamlanan Filyos-5 Köprüsü’nün açılışına katıldı. Toplam 773 metre uzunluğa sahip karayolu bağlantısı olan köprünün 186 metre ve 13 metre genişliğinde olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu “Filyos 5 Köprüsü’nü yeniden inşa etmemizdeki en önemli amaçlardan biri de Karabük - Zonguldak arasındaki yol güvenliğini ve sürüş konforunu en üst seviyeye çıkarmaktı. Bunu da sağlamış olduk” dedi.

KARABÜK’E 2,5 MİLYAR YATIRIM



2003 yılından bu yana Karabük’ün ulaşım ve iletişim yatırımları için yaklaşık 2.5 Milyar Lira yatırım yaptıklarını anlatan Bakan Karaismailoğlu şu bilgileri verdi: “1993-2002 yılları arasında sadece karayollarına 179 milyon Lira harcama yapılmışken bu tutarı %1187 artışla 2 milyar 303 milyon TL'ye ulaştırdık. 2003 yılına kadar sadece 7 km bölünmüş yolu vardı, 116 kilometreye çıkardık. BSK kaplamalı yolu hiç yoktu 168 km BSK kaplama yaptık. 75 km tek yol iyileştirmesi yaptık. Bin 400 metre uzunluğunda 5 adet tek tüp tünel açtık. 2 bin 390 metre uzunluğunda 39 adet köprü inşa ettik. 2 bin 202 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdik.”

İşte kademeli elektrik faturası

Bu yılın başında geçilmesi planlanan kademeli elektrik faturası ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açıklama yaptı. Dönmez, yeni sistemi şu sözlerle anlattı: “Örneğin 100 birime kadar bir birim fiyat söyledik. 100 birimin üstünde ayrı bir fiyat çalışacak. Bu 100 birimin 50 birim üstüne çıkarsanız o 50 birimlik fiyatınız, ikinci kademeden oluşacak” diye konuştu.

“ADETA TOPYEKÜN BİR SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ”



Konuşmasında Türkiye’nin büyüme hedefleri ve dövizde yaşanan artış sonrasındaki gelişmelere değinen Bakan Karaismailoğlu “ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda daha nice büyük ulaştırma projesini hayata geçirerek halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Milleti dolarla, avroyla hizaya getirmeye çalışanlara en büyük cevabı yine millet verdi. Çünkü hep söyledik; Türkiye büyüyor, Türkiye güçleniyor, Türkiye bölgesinde liderliğe ilerliyor diye. Bu yılın ilk çeyreğinde %7,4, ikinci çeyreğinde %22 ve üçüncü çeyreğinde %7,4 büyümeye imza attık. Yıl sonunda bu büyümeyi çift haneli rakamlarla kapatmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki bu büyümeden tüm kesimler de hak ettikleri payı alacaktır. Asgari ücretli kardeşlerimize %50’nin üzerinde ücret artışı verdik. Şimdi emekli ve kamu çalışanlarımızın da hakkaniyet ölçüsünde maaşlarını artıracağız. Son aylarda döviz kurları üzerinden ülkemiz ekonomisi üzerinde karanlık oyunlar oynandı. Adeta top yekûn bir saldırı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni ekonomik model ve Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat uygulaması, Türk lirasının değerini artırırken, piyasalara, üretime, istihdama, ticarete ve ihracata moral ve motivasyon oldu. Millet-devlet iş birliğiyle kalkınacağız, güçleneceğiz ve Türkiye’yi geleceğe taşıyacağız! Sanayicimiz, ihracatçımız, çiftçimiz, turizmcimiz bu ülkede değer üretenler, hizmet üretenler için uzakları yakın eden projelerimizi birbiri ardına hayata geçireceğiz.”etlerini öngörüp, fedakarlık yapıp fiyatları aşağı çekmeleri lazım. Hepimiz aynı gemideyiz. Toplum olarak iyi olursak hepimiz iyi oluruz. Ekonomide tasarruf paradoksu var. Herkes tasarruf yaparsa ekonomi durur.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Turkovac aşısında çok önemli gelişme! Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyat Haberi Görüntüle

Türkiye'de Türk Lirası'nın değeri bizim için çok önemli. TL'nin değer kaybetmesinin iki nedeni vardı. Ülkeye giren döviz ve çıkan miktar arasındaki fark. Bu fark negatif olduğunda cari açık diyoruz.

Haberin Devamı

Enflasyondaki birbirini besleyen yukarı doğru harekette insanlar varlıklarını koruyabilmek için dövize yatırım yaptılar. Piyasada döviz anlamında da koruma oldu. Bu da kurların artmasına sebep oldu. Bu yeni politikayla birlikte en azından vatandaşlarımızın varlıklarını korumak için bir yabancı paraya yatırım yapmalarına gerek kalmadı. Bizim 240 milyar dolar civarında döviz cinsinden varlığımız vardı. Bu şu demek; Türkiye tasarruf sıkıntısı olan bir ülke olarak sıfır faizle ABD'ye borç veriyorum demek. Ümit ediyorum ki, Ekim ve Kasım aylarında cari fazla verdik. Kasım ve Aralık aylarında da bu şekilde devam edecek. Cari açığımız 70 milyar milyar dolarlara çıkmıştı. Yılı 12 milyar dolardan daha aşağı şekilde gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu da yabancı paraya ihtiyacımızı azaltacak. 2022 yılı turizmde 2021 yılının daha iyi bir seviyeye geleceğini ve turizm gelirleriyle birlikte 15 milyar dolar civarında cari açığımız. Bunu havada karada çok rahat elde edebiliriz. Doların bugünkü seviyelerin altına gitmesi çok çok muhtemel.