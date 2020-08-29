Bakan Karaismailoğlu: Çalışmalarımızla Giresun’u ayağa kaldıracağız

Bakan Karaismailoğlu, yaraların hızla sarılması noktasında devletin tüm ilgili kurumlarının seferber olduğunu belirterek, afetin yaralarının hızlı bir şekilde sarıldığını söyledi.

316 kilometrelik bir yol ağı üzerinde çok ciddi hasarlar meydana geldiğine dikkat çeken Karaismailoğlu, “Afetin ilk saatlerinde acil müdahale ettik ve geçici servis yollarından ulaşımı sağladık. Şimdi servis yollarını kaldırıp, kalıcı projeler yapıyoruz. Doğankent-Tirebolu arasındaki yolla ilgili de projeler bitmek üzere, en kısa zamanda geniş açıklıklı bir köprü yapacağız” dedi.

"GÜÇLÜ PROJELER İLE AFETLERDEN VATANDAŞIMIZIN ETKİLENMEMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bölgede anormal yağışların olduğunu ve eski hesapların artık değiştiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Daha kalıcı ve güçlü projeler yapıp, böyle afetlerde vatandaşımızın etkilenmemesi için çalışıyoruz. Dere yataklarında bulunan binaların yıkımı da gerçekleşiyor. Afetin etkilerini en kısa sürede ortadan kaldırmak, Giresun’u ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da bizleri ziyaret etmesi ayrıca bize güç veriyor” ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Dereli, Espiye, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerindeki hasarlı yollarda devam eden çalışmaları yerinde denetlerken, eksikliklerin giderilmesi ve ulaşım ağının hızla onarılması için de talimat verdi.

Karaismailoğlu, Bakanlığın tüm imkanlarını seferber ettiklerini ve afetten etkilenmeyecek yollar yapmanın çabası içinde olduklarını ifade ederek, “Coğrafi yapıdan dolayı buralarda uygun şartlarda ev yapmak çok zor, bu nedenle vatandaşlarımız da dere yataklarını maalesef kullandılar. Vatandaşlarımıza yeni ve kalıcı konutlar yapılacak. Özellikle Dereli bölgesinde ciddi yıkımlar yapılıyor. Biz de afetten etkilenmeyecek yollar yapmanın çabası içindeyiz” dedi.

HABERLEŞME GÜCÜMÜZ BİZİ HER ZAMAN DİMDİK AYAKTA TUTTU

Türkiye’nin haberleşme alt yapısı konusunda dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğunu belirten Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O nedenle bizim haberleşme gücümüz bizi her zaman dimdik ayakta tuttu. Haberleşmede hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Son 16 yılda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye genelinde 885 milyar yatırım yapmış bir kurumdur. O yüzden biz en güzelini yapacağız ve afetin izlerini sileceğiz”

Giresun’da yaşananların ardından çok vahim bir tablonun ortaya çıktığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şehirde bir hafta içinde ciddi çalışmalar yapıldığın, Karayolları olarak 100’ün üstünde araç ve personel ile birlikte müdahale edip, çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Karaismailoğlu, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin iş makineleri eşliğinde yürütülen çalışmalarını da yerinde incelemeye devam ediyor.