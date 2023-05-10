Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Karaismailoğlu: Büyük İstanbul Tüneli’ni 2028’de hizmete açmayı planlıyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Adil Karaismailoğlu#Büyük İstanbul Tüneli#İnşaat
Bakan Karaismailoğlu: Büyük İstanbul Tüneli’ni 2028’de hizmete açmayı planlıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 12:59

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyük İstanbul Tüneli Projesi’ni 2028 yılında hizmete açmayı planladıklarını ve tünel ile günlük toplam 1,3 milyon yolcuya hizmet vermeyi öngördüklerini açıkladı.

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyük İstanbul Tüneli Projesi’yle ilgili yazılı açıklama yaptı. Marmaray ve Avrasya Tüneli’nin ardından Büyük İstanbul Tüneli ile boğazın üçüncü defa geçileceğini kaydeden Karaismailoğlu, bu proje ile Türkiye’nin ulaştırmada çağ atlayacağını belirtti.

Karaismailoğlu, "İstanbul Ulaşım Ana Planı verileri doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre; şu anda günlük 2 milyonu aşan Avrupa ve Asya yakası arasındaki geçişlerin gelecekte günlük 3 milyonunun üzerine çıkması öngörülüyor. Artan trafik hareketliliğin önümüzdeki yıllarda sorun oluşturmaması için her zaman olduğu gibi geleceği şimdiden planlıyoruz" dedi.

Gözden KaçmasınBakan Nebati: Faiz artırımı söz konusu değilBakan Nebati: Faiz artırımı söz konusu değilHaberi Görüntüle

’TOPLAM SEYAHAT SÜRESİ İSE 42 DAKİKA’

Bu kapsamda başta iki yaka arasında geçişler olmak üzere İstanbul’un batısından doğusuna hizmet edecek yüksek kapasiteli bir raylı sistem olacağına dikkat çeken Karaismailoğlu, Kadıköy’den Bakırköy’e kadar uzanan Büyük İstanbul Tüneli’nin Söğütlüçeşme-İncirli Metrosu olarak planlandığını söyledi.

Büyük İstanbul Tüneli’nin toplam 28 kilometre ve 13 istasyondan oluşacağını bildiren Bakan Karaismailoğlu, "2028 yılında hizmete açıldığında günlük toplam 1,3 milyon yolcuya hizmet edecek olan metro projemiz, tek yönde saatte 70 bin kapasiteye sahip olacak. Toplam seyahat süresi ise 42 dakika olacak. Metrobüs hattının işletildiği D-100 (E5) güzergahı toplu taşımacılığın ana aksını oluşturmaktadır. 6,5 milyon İstanbullunun yaşadığı bölgelere hizmet edecek olan güzergah 11 farklı raylı sistem hattı ille de entegre olacak. Böylelikle; bu güzergahta hizmet veren metrobüs hattının konforlu kapasite değerlerinde çalışmaya devam etmesi de sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bakan Karaismailoğlu: Büyük İstanbul Tüneli’ni 2028’de hizmete açmayı planlıyoruz

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adil Karaismailoğlu#Büyük İstanbul Tüneli#İnşaat

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor?

#Kilo Problemi
BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı?

#Anneler Günü
Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

#Kordon Kanı