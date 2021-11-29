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Bakan Karaismailoğlu: 80 günde bitirdik

#Ayancık Terminal Köprüsü#Adil Karaismailoğlu#Ekonomianasayfa
Bakan Karaismailoğlu: 80 günde bitirdik

Sinop'ta yaşanan sel afetinde yıkılan merkez köprüsünün yerine yapılan Ayancık Terminal Köprüsünün açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ayancık Terminal Köprüsü, 4 açıklıklı ve 110 metre uzunluğundadır, yapımına 5 Eylülde başladığımız köprümüzü 80 günde bitirdik dedi.

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Kentte, Yalı Mahallesi ile Cevizli Mahallesi’ni birbirine bağlayan yaklaşık 60 yıllık köprünün yıkımının ardından Devlet Su İşleri ve Karayollarının ortak çalışmasıyla aynı yere yapılan yeni köprünün inşaatı tamamlandı. 4 açıklıklı ve 110 metre uzunluğunda olan Ayancık Terminal Köprüsü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açıldı.

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"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR AFET YAŞADIK"

Açılışta konuşan Bakan Karaismailoğlu, "11 Ağustosta eşi benzeri görülmemiş ve son yılların en büyük afetini yaşadık. Sel ihbarını Akdenizde orman yangınlarıyla mücadele ederken aldık. Hızlı bir şekilde afet bölgesine ulaştık. Yıkılan her binaya girdik, tahrip olan her yolu ve her köprüyü inceledik. Millet ve devlet iş birliğinin, dayanışmasının destanını hep birlikte yazdık. Profesyonel bir koordinasyon, iş bölümü ve süreç yönetimiyle her türlü ihtiyacın en kısa sürede çözülebildiğine hep birlikte şahit olduk. Ülkemizde meydana gelen sel felaketlerinin benzerleri Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre ve Almanya’da da yaşandı. Almanya’da sel felaketinin yaşandığı bölgeler uzun süre balçıktan temizlenemedi. İçme suyu, elektrik ve kanalizasyon gibi temel sorunlar uzun süre çözüme kavuşamadı. Bölgede 200 bin kişi günlerce elektriksiz kaldı. 40 günü aşkın içme suyu sorunu çözülemedi. Biz hiçbir ülkenin böyle acılar yaşamasını istemeyiz. Bu ülkelere de dost elimizi uzattık, acılarını paylaştık" diye konuştu.

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"KÖPRÜMÜZÜ 80 GÜNDE BİTİRDİK"

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Doğal afetlerin, küresel ısınma ve iklim krizi nedeniyle tüm dünyayı tehdit ettiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bu nedenle olası felaketlere hazırlıklı olmak, kendimizi geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. Daha hızlı olmak ve milletimizin hasarını en aza indirmek için çalışıyoruz.  Yaşanan sel felaketinde, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta toplam bin 228 kilometrelik yol ağımızın 115 kilometrelik bölümü hasar gördü. 3 ilimizde köprülerimiz yıkıldı, yollarımız hasar gördü. Hasar gören köprülerimizin alternatiflerini 1-2 gün içinde açtık. Bölgedeki ulaşımın devamlılığı için yıkılan köprülerin yerine 48 saat içinde prefabrik menfezlerle, geçici köprüler yaptık. Mobil çelik köprülerle ulaşımı acilen sağladık, selin ertesi gününden itibaren ulaşımı başlattık. Bağlantı ve servis yollarını kısa sürede hizmete aldık. Selin hemen ardından hasarların giderilmesi, ulaşımın kaliteli şekilde yapılması amacıyla 1'i Bartın'da, 2'si Sinop'ta ve 7si de Kastamonu'da olmak üzere 10 ayrı yol ihalesi yaptık. Yıkılan Çatalzeytin Köprüsünün yerine, çok daha uzun ve ayak açıklıkları çok daha geniş, statik anlamda çok daha güçlüsünü 52 gün gibi rekor bir zamanda inşa ederek hizmete açtık. Bugün de hep birlikte yıkılan köprülerimizden Ayancık Terminal Köprüsünü açıyoruz. Diğer çalışmalarımıza da aynı hız ve yoğunlukta devam edeceğiz. Ayancık Terminal Köprüsü, 4 açıklıklı ve 110 metre uzunluğundadır, yapımına 5 Eylülde başladığımız köprümüzü 80 günde bitirdik."

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"REKOR SÜREDE TAMAMLANDI"

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Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

Afetin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine gelerek incelemelerde bulunması vatandaşlarımızın, devletine olan güvenini perçinledi. Çünkü bizim için halka hizmet, Halka hizmettir. Bizim düsturumuzda milletimize hizmet etmenin dışında başka bir gaye yoktur. Türkiye'nin her yerinde devam eden projelerimizle üretim, istihdam, ticaret, kültür, sanat ve eğitim hayatına canlılık katıyoruz. Bu ülkede milletin efendi olduğunu, siyasi iktidarın hizmetçi olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Afet bölgesinde bakanlıklarımızla, yerel yönetimlerimizle, sivil toplum örgütleriyle birlikte el ele omuz omuza vererek, çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Vatandaşımız, afet sonrası devletini hep yanında hissetti. Yaşanan tüm afetlerde dün olduğu gibi bugün de devlet olarak afetzedelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Karış karış gezdiğimiz sokaklarda hep vatandaşlarımızla bir arada olduk 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ayancık Terminal Köprüsü açılışına video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni köprünün 4 açıklıklı, toplam 110 metre uzunluğunda olduğunu ve 80 gün gibi rekor sürede tamamlandığını söyledi.

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#Ayancık Terminal Köprüsü#Adil Karaismailoğlu#Ekonomianasayfa

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