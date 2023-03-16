Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaştık

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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle çalışmalarını Adıyaman’da sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı süren Ankara-Sivas YHT hattıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin deprem yaralarını sararken, projelerdeki çalışmaların da devam ettiğini belirtip, "Ankara-Eskişehir arasında başlayan yüksek hızlı tren işletmeciliğine Ankara-Sivas YHT hattımızın da ilave edilmesi ile Ankara merkezli yüksek hızlı demir yolu ağımızın önemli parçasını daha tamamlayacağız. 405 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas YHT hattımız aynı zamanda Edirne’den Kars’a uzanan Doğu-Batı hızlı demir yolu koridorunun önemli bir parçası olacak" dedi.



Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen YHT hattıyla Ankara-Sivas arasındaki mesafenin 603’ten 405 kilometreye düşeceğini belirten Bakan Karaismailoğlu, 12 saat olan seyahat süresinin 2 saate, Ankara-Yozgat arasının da 1 saate ineceğine dikkat çekti.



’1,4 MİLYON VATANDAŞIMIZ YHT İMKANINA KAVUŞACAK’



Projeyle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas’ta yaşayan yaklaşık 1,4 milyon kişinin de YHT ile seyahat etme imkanına kavuşacağının altını çizen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

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"Ankara-Sivas YHT hattının tamamlanmasıyla proje güzergahında bulunan illerle birlikte Sivas’a komşu illerin de kara yolu bağlantılı olarak YHT’ye ulaşımları sağlanabilecek. Toplam 405 kilometre uzunluğa sahip proje kapsamında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli, Sivas’ta olmak üzere toplam 8 istasyon inşa ettik. Toplam 155 milyon metreküp kazı ve dolgunun yapıldığı projede ilklerin de yaşandığı önemli sanat yapılarını yaptık. Proje kapsamında toplam uzunluğu 66 kilometre olan 49 adet tünel, toplam uzunluğu 27,2 kilometre olan 49 adet de viyadük inşa ettik. Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metreyle Akdağmadeni bölgesinde yer alıyor. En uzun demir yolu viyadüğünü ise 2 bin 220 metreyle Çerikli/Kırıkkale’de yaptık. 90 metreyle Türkiye’nin en uzun açıklığa sahip demir yolu viyadüğüyle 88,6 metre yükseklikle Türkiye’nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünü Elmadağ’da inşa ettik. Ayrıca, bu viyadük dünyada MSS yöntemiyle (kalıp arabası) 90 metre açıklık geçirilerek en uzun açıklık geçilen demir yolu viyadüğüdür."



Bakan Karaismailoğlu, hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanıldığını aktararak, 138 kilometre beton yolla tünellerde ilk balastsız yol (beton yol) uygulamasının da gerçekleştirildiğini kaydetti. Proje kapsamında; Sivas’ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yapıldığını belirten Karaismailoğlu, "Ankara-Sivas YHT hattında çalışmalarımızda sona yaklaştık. Yakın zamanda Ankara-Sivas YHT hattını vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde çalışmalarımızla ülkemize, ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz. Yaptığımız her projeyle ülkemizi bir adım daha ileriye taşıyacağız. Milletimizle el ele, omuz omuza ilerlemeyi sürdüreceğiz" dedi.