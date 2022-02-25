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HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Türkiye 10 ülkeden biri olacak

#Adil Karaismailoğlu#Uydu#Ekonomianasayfa
Bakan Karaismailoğlu açıkladı Türkiye 10 ülkeden biri olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye, 2023 yılında uzaya göndereceğimiz TURKSAT-6A uydumuzla birlikte kendi uydusuyla uzayda temsil edilen 10 ülke arasına girmiş olacak" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmit-Kandıra-Kaynarca Yolu'nun ilk kesimlerini hizmete alım törenine katılmak için Kocaeli'ye geldi. İlk ziyaretini Kocaeli Valiliği'ne gerçekleştiren Karaismailoğlu, ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana çok büyük bir dönüşüm gerçekleştirildiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Kimilerinin hayal dediği kimlerinin hayal bile edemediği projeleri bitiren dava arkadaşları olarak hepimiz aydınlık geleceğe hızla gidiyoruz. Son 20 yıldır bu kadar büyük dönüşümün, adeta yeni bir çağı açan 20 yılın üzerine daha fazla ne koyabiliriz? Biz de 700 bine yaklaşan çalışma arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz ve büyük işler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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Bakan Karaismailoğlu açıkladı Türkiye 10 ülkeden biri olacak

"2002 YILI ÖNCESİNİ HİÇ UNUTMAMAK LAZIM"

'Bir hayal edin. 2002 yılı öncesinde Türkiye neredeydi?' diyen Karaismailoğlu, "17 senede Bolu Dağı Tüneli’ni bitiremeyen Türkiye'den Kuzey Marmara Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın en büyük projelerini sadece 3 yılda bitiren bir hükümetten bahsediyoruz. O yüzden 2002 yılı öncesini hiç unutmamak lazım, herkese anlatmak lazım. Hakikaten ülkemiz çok büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi, dünyanın sayılı devletleri arasına girdi. Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna gelmesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve sizin gibi üreten ekipler sayesinde oldu, olmaya da devam edecek. Sadece karayolu değil, ulaşımın bütününde, karada, havada, denizde, demir yollarında ve uzayda. 20 yıl önce, 'Türkiye uzaya 1 yıl içinde 2 tane resmi uydu gönderecek' dendiğinde herkes gülerdi" dedi.

Bakan Karaismailoğlu açıkladı Türkiye 10 ülkeden biri olacak

"TÜRKİYE, KENDİ UYDUSUYLA UZAYDA TEMSİL EDİLEN 10 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK"

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Pandemi koşullarına rağmen hızla projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Adil Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2021 yılı içerisinde covid-19’un bütün dünyayı sardığı, bütün sistemleri kapattığı, fabrikaların kapandığı bir ortamda uzaya 2 tane uydu gönderdik. Bu uydular da 35 yıl ömrü olan yeni nesil haberleşme uyduları. Yani gözlem uyduları değil. 2021 yılı içerisinde TURKSAT-5A uydumuzla uzaya gönderdik ve haziran ayı içerisinde dünyanın üçte birine, yani yüzde 30’una hizmet vermeye başladık ve 2021 yılı sonunda da haberleşme uydusunu gönderdik. Şu an yörüngesine yerleşmek için 160 bin kilometrelik yolu kat etmeye devam ediyor. İnşallah onu da haziran ayı içerisinde faaliyete alacağız.

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Bunlar ayrıca ticari uydulardır ve dünyaya hizmet satan uydulardır. Yani dünyada uydusuyla temsil eden ülkelerden bir tanesi, özellikle 2023 yılında uzaya göndereceğimiz TURKSAT-6A uydumuzla birlikte, kendi uydusuyla uzayda temsil edilen 10 ülke arasına girmiş olacak Türkiye. Hedefimiz neydi; dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisinden biri olmak. Tabii, Türkiye’nin ekonomik anlamda can damarlarından bir tanesi Kocaeli. Kocaeli’nin dört tarafı mamur ulaşım yollarıyla Kocaeli’yi donattık. Kocaeli’yi de çevreleyen İstanbul, İzmir, Adapazarı’nı baypas eden, tamamen şehri rahatlatan, hem çevre emisyonu açısından rahatlatan hem de bütün kolaylıkları sağlayan 8 milyar dolarlık bir projedir.

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8 milyar dolarlık projeyi 3 yılda bitiren bir hükümetten bahsediyoruz. Ve bunun karşılığında 17 yılda bitirilemeyen, bundan çok çok daha basit Bolu Dağı tüneli projesi var. Bolu Dağı tünelinin 10 yıl gecikmesinin Türkiye’ye ekonomik zararı 400 milyon dolardır. Çünkü bu kadar zamanda vatandaşımız o yolu kullanamamıştır. Daha uzun bir yoldan giderek daha fazla akaryakıt yakmıştır. Daha fazla zaman kaybetmiştir ve daha fazla can ve mal kaybına neden olmuştur. O yüzden dünyanın en büyük projelerini gıpta ile baktığı projeleri bir bir bitirip vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz"

Bakan Karaismailoğlu açıkladı Türkiye 10 ülkeden biri olacak

"GIPTA İLE TAKİP EDİYORLAR"

1915 Çanakkale Köprüsü projesini dünyanın gıpta ile takip ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "2.5 milyar avroluk bir projeyi tam 4 yıl içerisinde bitirdik. Bunu başkalarına anlattığınızda anlamıyorlar. Bu aşamaya kadar, proje tamamlanana kadar da devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılan bir projeden bahsediyoruz. İnşallah 18 Mart 2022 Cuma günü hep birlikte, sizlerin de katılımıyla, bütün milletimizin katılımıyla, dünyanın gözü önünde bu büyük projeyi de ülkemize kazandırmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

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"ÖNEMLİ BİR SEVİYEYE GELDİK AMA YETERLİ DEĞİL"

Yapılan projelere değinen Karaismailoğlu, "Bu projelerin kıymeti yıllar geçtikçe anlaşılacak. Çünkü bazı kısım ucuz politikalara kendince alet edilmeye çalışılıyor ama bu tartışmaların hepsi kısa sürede unutulacaktır. Çünkü bu projeler yüzyıllar boyu bu ülkeye hizmet edecek çok kıymetli işlerdir. Bu projeler Türkiye’nin bir değeri, bir kıymeti olmuştur. Bunları daha da çok yapacağız. Çünkü bizim hedefimiz ne? 225 milyar dolarlık ticaret hacmimizi uzun vadede 500 milyar dolara kısa vadede 250 milyar dolara çıkarma hedefimiz var.

Güçlü bir ulaşım altyapısı üzerinde kuruluyor bütün bu sistemler. Çünkü bir yerin ulaşımını ne kadar hızlı, güvenli, konforlu bir şekilde yapabilirseniz, oraya ne kadar kolay ulaşabilirseniz o bölgenin istihdamı, üretimi ve sanayisi gelişiyor. İnşallah bu projeler bitmeden, usanmadan devam edeceğiz. Çünkü bu finans modellerini de kullanmaya devam edeceğiz. Bunlar en iyi şekilde ülkemizde uygulanan projelerdir. Dünyanın örnek aldığı projelerdir. Tabii Avrasya’nın merkezinde, gelişen ve büyüyen Türkiye’nin ihtiyacı olan projelerdir. Önemli bir seviyeye geldik ama yeterli değil. Tabii ki bundan sonra da inşallah devam edecek" dedi.

"BAZI DIŞ MİHRAKLAR TARAFINDAN ENGELLENİYOR"

Kocaeli'nin Türkiye'nin gözbebeği illerinden biri olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Üretimin, istihdamın, sanayinin merkezi. Burası ihmal etmeye gelmeyecek bir yer. Bu kadar yatırım buraya tabii ki yeterli değil. Bundan sonra da artarak devam edecektir. Çünkü Kocaeli’nin kıymetini en iyi bilen AK Parti hükümetleridir. Bugün yine çok önemli bir açılış yapacağız. İzmit ile Kandıra’yı güvenli, konforlu bir şekilde birbirine bağlayacak önemli bir yolumuzun belli kesimlerinin açılışını yapıyoruz. Ayrıca bu karayolunu Kandıra’ya bağladıktan sonra Şile, Ağva ve Kandıra arasındaki yolda da önemli konuşmalarımız var. Ayrıca kuzeyden Karadeniz sahil yoluyla birlikte yine bölgeyi birbirine bağlayacağız. Yine şehir içerisinde özellikle raylı sistem çalışmalarımız var. Şehir hastanesi raylı sistemini uzatıyoruz.

Mevcut şehir merkezindeki tramvay hattına bağlayarak inşallah şehir hastanesinin toplu taşıma ihtiyacını da karşılamış olacağız. Bu yıl içerisinde belki de bu projemiz bitecekti ama maalesef engellemeler artık bitmiyor. Vatanımıza, milletimize yaptığımız hizmet, maalesef yasal yolları kullanmaya çalışan bazı dış mihraklar tarafından engelleniyor. Bazı mahkeme iptalleri oldu. O mahkeme iptalleri nedeniyle projemiz kesintiye uğradı ama şimdi bir problemimiz yok. Şu anda devam ediyoruz. İnşallah 2023 yılı içerisinde tramvay hattını da tamamlayarak yine sizlerin hizmetine sunacağız.

Ayrıca, Gebze Darıca Metro hattımız devam ediyor. Önemli aşamalar kaydettik. Önemli projelerimizden biri. Hızlı trenimiz çalışıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde Gebze-Sabiha Gökçen- İstanbul Havalimanı hızlı tren projemizi yapacağız. Bölgemizde Derbent İstasyonu teknik aksaklıklar nedeni ile hizmet verememişti. İnşallah mart ayı içerisinde Derbent istasyonu açılacaktır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'ndaki programın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

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