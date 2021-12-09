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Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Akaryakıttan 95 milyon, emisyondan 11 milyon lira tasarruf

#Adil Karaismailoğlu#Demiryolu#Ekonomianasayfa
Bakan Karaismailoğlu açıkladı Akaryakıttan 95 milyon, emisyondan 11 milyon lira tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Kayseri güzergahında elektrikli tren işletmeciliği ile iki şehir arasındaki lokomotif çekeri bin 700 tondan, bin 800 tona çıkaracaklarını ifade ederek, “Bir yılda akaryakıttan 95 milyon lira, emisyondan da 11 milyon lira tasarruf sağlayacağız” dedi.

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Kırıkkale Tren Garı'nda düzenlenen Ankara-Kayseri konvansiyonel demiryolunun elektrikli işletmeye açılması törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yolcu ve yük taşımacılığını birlikte gerçekleştirilecek hızlı tren projelerinin yanı sıra, konvansiyonel hatlarında da iyileştirme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

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"YATIRIMLARIMIZDAKİ DEMİRYOLU PAYINI, YÜZDE 48’E YÜKSELTTİK"

Karaismailoğlu, yolcu ve yük taşıma kapasitesini artırdıklarını ifade eden Karaismailoğlu, “Ulaştırma ve Lojistik Master Planı’mızda da belirttiğimiz üzere, yük taşımacılığında demiryolu payını kısa zamanda yüzde 10’a çıkarmayı hedefliyoruz. Lojistik çalışmalarımız kapsamında, demiryollarımızı, limanlar ve havalimanlarına bağlıyoruz. Yatırımlarımızdaki demiryolu payını, yüzde 48’e yükselttik. 2023 yılında da yüzde 63’e çıkarmayı hedefliyoruz. Demiryollarında 2021 yılı yük taşıma hedefimiz 36,5 milyon ton olduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Hükûmetlerimiz döneminde ulaştırma ve haberleşme yatırımları için harcadığımız 1 trilyon 136 milyar 635 milyon liranın 222 milyar lirasını demiryollarına harcadık” dedi.

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"LOJİSTİKTE DEMİRYOLUNUN PAYINI YÜZDE 45’E ÇIKARACAĞIZ"

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Türkiye’nin lojistik süper güç iddiasını desteklemek için demiryollarını yeni yatırımlarla geliştirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Bu çalışmalarımızla sizlerin her türlü lojistik ihtiyaçlarınızı hızlı, sürdürülebilir, çevreci, düşük maliyetli gerçekleştirebilmek iddiasındayız. İltisak hatlarımız ve lojistik merkezlerimiz ile limanlarımız için sadece doğu-batı değil, kuzey güney yönlü olarak da plan ve yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. 38 OSB, özel sanayi bölgesi, liman ve serbest bölge ve 34 üretim tesisini birbirine bağlayan 294 kilometre uzunluğundaki iltisak hattını tamamlayacağız. Lojistikte demiryolunun payını yüzde 45’e çıkaracağız. Hayalimiz; yurdun dört bir yanını kesintisiz bir demiryolu hattıyla örmektir.”

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"ELEKTRİKLİ HAT UZUNLUĞUMUZ 5 BİN 931 KİLOMETREYE ULAŞTI"

Karaismailoğlu, açılışı gerçekleştirilen projenin 231 kilometre ve tek hat üzerinde olduğunu ifade ederek, “Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Ankara-Kayseri arasındaki 352 kilometrelik kesintisiz elektrikli konvansiyonel hat bütünlüğünü tesis etmiş oluyoruz. Böylece, batı yönünden gelen trenlerin Boğazköprü üçgeni üzerinden güneye ulaşması sağlanacak. Bugün kabulü yapılan elektrikli hattımızla birlikte toplam elektrikli hat uzunluğumuz 5 bin 931 kilometreye ulaştı. Ayrıca yapımı devam eden toplam 847 kilometrelik hat kesimlerimizi de etaplar hâlinde halkımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

"35 BİN TON KARBON SALINIMINI ÖNLEYECEĞİZ"

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Ankara-Kayseri güzergâhında elektrikli tren işletmeciliği ile iki şehir arasındaki lokomotif çekeri bin 700 tondan, bin 800 tona çıkaracaklarını ifade eden Karaismailoğlu, “Bir yılda akaryakıttan 95 milyon lira, emisyondan da 11 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Bunun yanında, 35 bin ton karbon salınımını önleyeceğiz. Yollarımız, akarsular gibi, geçtikleri ve gittikleri yerlerdeki hayata canlılık katıyorlar. Modernize ettiğimiz, hizmete açtığımız her bir yolun, bu yüce milletimizin kalbine ve sevgisine ulaşmada vesile olduğunu çok iyi biliyoruz. biz yolları ‘medeniyetin simgeleri’ olarak görüyoruz. Şehir içi ulaşımında inşa ettiğimiz metrolarımızdan şehirler arası ulaşımdaki Hızlı Tren hatlarımıza, Türkiye’nin ekonomik gücünü artıran, ulusları ve kıtaları bağlayan Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars hattı gibi projelerle ülkemize çağ atlattık ve yeni projelerle çıtayı yukarılara çıkardık” şeklinde konuştu.

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Bakan Karaismailoğlu, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekilerle birlikte kestiği açılış törenin ardından elektrikli işletmeye alınan treni uğurladı.

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#Adil Karaismailoğlu#Demiryolu#Ekonomianasayfa

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