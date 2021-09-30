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Bakan Karaismailoğlu açıkladı! 19 yılda 1 trilyon 119 milyar lira...

#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Adil Karaismailoğlu#Yatırım
Bakan Karaismailoğlu açıkladı 19 yılda 1 trilyon 119 milyar lira...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu son 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 119 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 119 milyar lira yatırım yaptık." dedi.

 

Bakan Karaismailoğlu, sabah saatlerinde kara yolu ile Ankara'nın Kalecik ilçesine geldi. Burada, restorasyon çalışmaları süren tarihi Develioğlu Köprüsü'nü inceleyen Karaismailoğlu, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan'dan bilgi aldı.

"YENİLEYİP HAYATA KAZANDIRIYORUZ"

Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir noktasında dünyanın en önemli projelerini yaptıklarını belirterek, "Bunları yaparken bir taraftan da tarihimize ve kültürümüze sahip çıkıyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü'müzün sorumluluğunda olan tarihi köprülerimize sahip çıkarak, onları yenileyip hayata kazandırıyoruz" dedi.

Develioğlu Köprüsü'nün restorasyon çalışmalarını incelemek üzere bölgeye geldiklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Kızılırmak Nehri üzerindeki tarihi Develioğlu Köprüsü'nün uzunluğu yaklaşık 140 metre, genişliği de 3,6 metre. Bu köprü, yıllarca Kaleciklilere hizmet verdi. Selçuklular zamanında 11'inci yüzyılda yapılan köprümüzde 7 göz var. 7 gözün tamamında, bütün gözleri açığa çıkmış vaziyette. İnşallah, kısa zamanda projemizi tamamlayarak hayata, yaşama kazandıracağız. Bu tarihi köprüler, ecdadımızın yaptığı bir sanat eseri. Bu köprüleri, bu yenileme ile birlikte hayata, kültüre, turizme, yaşama kazandırıyoruz. Bunun gibi Türkiye'nin belirli bölgelerinde yüzlerce tarihi yenileme işimiz var" diye konuştu.

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#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Adil Karaismailoğlu#Yatırım