Bakan Karaismailoğlu: 82.4 milyon internet abonesi var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi kapsamında 5G altyapıları için kritik önemdeki çekirdek şebeke, baz istasyonu, 5G’ye özel yönetim, servis ve operasyonel yazılım ürünlerinin, yerli ve milli gayret ve alın teri ile geliştirilmesi sürecinde önemli bir eşiği geride bıraktıklarını belirterek, "Sektörümüzde rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir ortamda, zaman odaklı bir başarıyı hedeflememiz, önümüzdeki azami 1-1,5 yıl içinde ürünlerimizi ticari hale getirmemiz gerekiyor." dedi.



Karaismailoğlu, 5G yerli ürünlerin tanıtımının yapılacağı Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ulaşım ve haberleşme sektörlerinin sosyal ve ekonomik olarak hayatın merkezinde yer aldığını, bu iki sektördeki değişimin, tüm sektörleri etkilediğini ve yeni iş, yeni yaşam modellerinin ortaya çıkmasına ön ayak olduğunu söyledi.



Türkiye'nin milli ekonomik bağımsızlık yolunda son 19 yılda çok önemli atılımlar yaparken, teknoloji alanında da bu yaklaşımın sonuçlarını almaya devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, "Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, tüm ulaşım modlarımızda olduğu gibi, bilişim, iletişim ve haberleşme alanında da yerli ve milli yaklaşımları her zaman ön plana alıyoruz." dedi.



Vatandaşların hayat standardını yükseltecek önemli projelere imza attıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bu projelerimiz arasında 5G, hayatımıza kazandıracağı müthiş hız nedeniyle ön plana çıkıyor." ifadelerini kullandı.



Karaismailoğlu, 2020 yılı sonu itibarıyla dünyada 7 milyardan fazla mobil telefon aboneliği bulunduğuna işaret ederek, mobil internet aboneliğinin ise dünya nüfusunun yüzde 75’ini aştığını bildirdi. Karaismailoğlu, 2025 yılına kadar, küresel bağlantıların yüzde 20’sini 5G teknolojilerinin oluşturacağını öngördüklerini belirtti.



Tüm dünyada mobil şebeke işletmecilerinin gelecek beş yıl içinde şebekelerine 1,1 trilyon dolardan fazla yatırım yapması ve bu yatırımın yaklaşık yüzde 80’inin 5G teknolojisine olmasının beklendiğini kaydeden Karaismailoğlu, "2025 yılı itibarıyla dünyada 100 milyar farklı bağlantının olacağı ve bu bağlantıların sadece yüzde 10’unun insanlardan oluşacağı tahmin ediliyor. Yakın gelecekte, her bir kilometrekarede dolaşacak verinin yaklaşık 4 yılda bir 16 kat artacağı tahmin ediliyor. Bu talebi karşılamak üzere, önceki nesile göre 25 kat fazla frekansa ve 2000 kat fazla baz istasyonuna gereksinim duyacağız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Türkiye’nin her alanda gelişmesiyle birlikte, vatandaşların teknolojinin imkanlarından artık daha fazla faydalandığına dikkati çekerek, "Bugün Edirne’ye de gitseniz, Kars’a da gitseniz, 7’den 77’ye herkesin, 4,5G teknolojisini kullandığını göreceksiniz. 2020 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 66 milyonu mobil internet olmak üzere toplam internet aboneliğimiz 82,4 milyonu buldu. Ülkemizde mobil şebekeler üzerinden bağlanan makine sayısı, yani makineler arası iletişim abone sayısı 6,5 milyonun üstünde. 2020 yılında 16,7 milyar liraya ulaşan altyapı yatırımı, bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 30 arttı." değerlendirmesinde bulundu.



"5G, İNTERNET HIZINI 100 KATA KADAR ARTIRACAK"



Bakan Karaismailoğlu, dünyada yaşanan pandemi sürecinin, aslında bilgi ve iletişime olan ihtiyacı ve bu ihtiyaca göre sektördeki gelişim hızını da olumlu yönde etkilediğine işaret ederek, 2020’de bilişim sektöründe yüzde 15,6 büyüme kaydettiklerini vurguladı.



Bugün dünyada söz sahibi olmak isteyen ülkelerin, 5G teknolojisine özel bir önem verdiğini belirten Karaismailoğlu, "5G, kendinden önceki nesillerden farklı olarak, internet hızını 100 kata kadar artıracak. Elektronik haberleşme sektörü şu anki ses, veri ve görüntü iletiminde adeta boyut atlayacak. 5G teknolojisi bugün üzerinde çalışılan nesnelerin interneti, yapay zeka, makineler arası iletişimi (M2M), makine öğrenmesi gibi alanlarda da gelişmeleri, yenilikleri oldukça hızlandıracak. Daha etkili ve güçlü bir siber güvenlik sistemine sahip olan 5G ile veri analitiği daha da önem kazanırken, kodlama ve tasarımın da önemi artacak. Neredeyse anlık iletişim yeteneği ile otonom araç, uzaktan ameliyat gibi yepyeni iş olanakları oluşacak." dedi.



Karaismailoğlu, 5G ve ötesi teknolojilerin daha önce haberleşme teknolojilerinin çok yakınsamadığının ve bu nedenle "dikey sektörler" olarak adlandırılan endüstrileri adeta yeniden şekillendireceğinin altını çizerek, 5G ağlarının özellikle sanayide, sağlık hizmetlerinde, uzaktan anlık müdahale ile medya ve sosyal aktivitelerin sanallaştırılmasında etkin olacağını söyledi.



Sanal gerçeklik olarak ifade edilen teknolojilerle hayatın kökten değişeceğini anlatan Karaismailoğlu, "Otonom sistemler, yapay zeka ve blokzincir gibi yeni teknolojiler, 5G ile hayatlarımızda gittikçe daha çok kullanım alanı bulacaklar." diye konuştu.



"PANDEMİYE RAĞMEN 5G’YE GİDEN YOLDA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK"



Karaismailoğlu, bu gelişmelerin, gelecek yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatın odağına yerleşeceğini gösterdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşmak için, yüksek teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli ürünler üretmeliyiz. Firmalarımızın bir araya gelmesiyle kamu-özel sektör iş birliğinin güzel bir örneğini sergiledik. Pandeminin tüm olumsuz şartlarına rağmen ülkemizin hedefleri için 5G’ye giden yolda gece gündüz çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Kamu idarecileri olarak bizlerin karar alırken özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile istişare etmesini, doğru kamu politikalarının ve stratejilerinin geliştirilmesi bakımından çok önemli buluyoruz. Yürütülen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi'ni de bu birlikteliğin önemli bir örneği olarak görüyoruz. Bu ortak çalışma kazanımıyla bundan sonraki süreçlerde de aynı anlayış ve hassasiyetle çalışacağımıza inanıyorum. Bu bilinçle hareket eden firmalarımıza bakanlık olarak desteklerimiz her zaman devam edecektir."



Yerli ve milli 5G projesinde, lansmanı yapılacak ürünlerin ticari birer ürün haline gelmesinin, Türkiye için önemli bir ekosistem oluşumuna katkı vereceğini ifade eden Karaismailoğlu, aynı zamanda ithal ikamesi etkisi ve ihracat gelirleri ile de ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.



Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'deki en son mobil teknoloji olan 4,5G’deki yerlilik oranlarının son yıllarda önemli bir gelişme kaydederek yüzde 20'yi aştığını aktararak, "Bu gelişim, bilişim teknolojilerin yerli imkanlarla geliştirilmesi yönünde ümidimizi artırmıştır." dedi.



Karaismailoğlu, elektronik haberleşme şebekelerinde yerli ve milli donanım ve yazılımların kullanılmasının sadece cari açığın azaltılması değil, aynı zamanda ülkelerin savunma ve güvenlik politikaları açısından da önemli olduğunu söyledi.



Siber saldırıların ya da casusluk faaliyetlerinin büyük bölümünün, yazılımlardaki açıklardan ya da bilerek bırakılan arka kapılardan yapıldığını belirten Karaismailoğlu, "Yabancı menşeli yazılımlar kullanmak siber güvenliğimiz için her zaman risk unsurudur. Biz, siber güvenliği, milli güvenliğimizin bir parçası olarak görüyoruz. Milli güvenlikle ilgili her alanda olduğu gibi ulusal siber güvenliğimizin sağlanmasında da yerli ve milli ürün, kaynak ve yöntemlerin geliştirilmesi ve kullanılması bu açıdan son derece önemli." diye konuştu.



Karaismailoğlu, projenin, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi üyesi 14 firmanın ve 3 mobil işletmecinin katılımıyla başlatılan ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" kapsamında 5G altyapıları için kritik önemdeki çekirdek şebeke, baz istasyonu, 5G’ye özel yönetim, servis ve operasyonel yazılım ürünlerinin, yerli ve milli gayret ve alın teri ile geliştirilmesi sürecinde önemli bir eşiği geride bıraktıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Bundan sonraki süreçte de bu ürünlerin geliştirilmesi ve hem iç piyasamızda hem de dış piyasalarda kullanılması için önümüzdeki süreyi de en verimli biçimde kullanacağımıza ümidim tamdır. Sektörümüzde rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir ortamda, zaman odaklı bir başarıyı hedeflememiz, önümüzdeki azami 1-1,5 yıl içinde ürünlerimizi ticari hale getirmemiz çok önemli. Tüm aksiyon ve tedbirleri almamızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yakalanan bu fırsatı iyi değerlendirmemiz için tüm paydaşların kendi üzerine düşen görevlerini samimiyetle yerine getirmeleri en önemli isteğimdir."

Konuşmasının ardından Bakan Karaismailoğlu, 5G cep telefonuyla, yerli ve milli olarak geliştirilen 5G altyapısı üzerinden ilk sesli görüşmeyi gerçekleştirdi.

