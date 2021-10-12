Bakan Karaismailoğlu: Türkiye’yi hedef alan yüz binlerce siber saldırıyı engelledik

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
İnternette, pazarda, dükkanlarda... Her yerde satılıyor Uzmanlar uyardı, dikkat edinİnternette, pazarda, dükkanlarda... Her yerde satılıyor! Uzmanlar uyardı, dikkat edin#Çakma
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
G.Saray stadının yeni ismi açıklandı İnanılmaz rakam...G.Saray stadının yeni ismi açıklandı! İnanılmaz rakam...#Galatasaray
Erdoğandan Afganistandan göç açıklaması: Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazErdoğan'dan 'Afganistan'dan göç' açıklaması: Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmaz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Girit 6.3 ile sallandı... Türkiye için tehlike var mıGirit 6.3 ile sallandı... Türkiye için tehlike var mı?#Deprem
Soğuk hava dalgası geliyor 6 derece soğuyacakSoğuk hava dalgası geliyor! 6 derece soğuyacak#Meteoroloji
Misli.comdan basketbola dev destek TBF ile iş birliği anlaşması imzalandıMisli.com'dan basketbola dev destek! TBF ile iş birliği anlaşması imzalandı#Misli.Com
Uzaydan gizemli sinyal... İlk açıklama geldiUzaydan gizemli sinyal... İlk açıklama geldi#Uzay
5 ayın zirvesini gördü ama... Uzmanlardan önemli uyarı5 ayın zirvesini gördü ama... Uzmanlardan önemli uyarı!#Kripto Para
Dev tanker saatli bombaya dönüştü... 360 metre... Her an infilak edebilirDev tanker saatli bombaya dönüştü... 360 metre... Her an infilak edebilir! #YEMEN
Avrupa ve Çinle birlikte birçok ülkede görülüyor... Krizde korkutan tahmin Yeni sorun yoldaAvrupa ve Çin'le birlikte birçok ülkede görülüyor... Krizde korkutan tahmin! Yeni sorun yolda#Uluslararası Enerji Ajansı
Ottur zararı yoktur demeyin... Bitki çaylarındaki tehlike'Ottur zararı yoktur' demeyin... Bitki çaylarındaki tehlike! #Bitkisel Çaylar
Lazer epilasyon işleminizi kim yaptı Yandım, izler hâlâ duruyor...Lazer epilasyon işleminizi kim yaptı? 'Yandım, izler hâlâ duruyor...'#Epilasyon
Yeni yaşını böyle karşıladı: Ünlü konuklar akın akın onu kutlamaya gittiYeni yaşını böyle karşıladı: Ünlü konuklar akın akın onu kutlamaya gitti#Cardi B
7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yaseminnin evi7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yasemin'nin evi#Yasemin Şefkatli
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye’yi hedef alan yüz binlerce siber saldırıyı engelledik

#Adil Karaismailoğlu#Siber Saldırı#Son Dakika
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye’yi hedef alan yüz binlerce siber saldırıyı engelledik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kritik altyapıların siber güvenliğinin korunması için çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek "Tamamen yerli ve milli, imkanlarla geliştirdiğimiz ’KASIRGA’, ’AVCI’ ve ’AZAD’ uygulamaları ile son 4 yılda Türkiye’yi hedef alan yüz binlerce saldırıyı engelledik. Siber güvenlik alanında yerli ve milli yazılımların gelişmesi bizim için vazgeçilmezdir" dedi.

Haberin Devamı

Bakan Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) düzenlenen ’Uluslararası Siber Kalkan 2021 Tatbikatı’na katıldı. Tatbikatta 36 farklı kurum ve kuruluştan siber güvenlik takımları ile bu takımlarda yer alan 135 siber güvenlik uzmanı, 2 gün boyunca bilgi ve yeteneklerini sınama imkanı bulacak. Burada konuşan Karaismailoğlu, son 19 yılda iletişim ve bilişim sektöründeki gelişimin büyük ivme kazandığını söyledi.

'ÇOK CİDDİ ÖNLEMLER ALIYORUZ'

Karaismailoğlu, siber güvenlik konusunun sadece bireylerin değil, şirketlerin ve uluslararası kuruluşların da en önemli gündem maddelerinden olduğuna dikkati çekerek, "Siber güvenlik artık bir milli güvenlik meselesidir. Uluslararası araştırmalara göre, siber saldırılardan kaynaklanan kayıpların maliyetinin 2021 yılında dünya genelinde 6 trilyon doları bulacağı öngörülüyor. Ulusal siber güvenliğimizin sağlanması, hepimizin öncelikli gündemidir. Siber saldırılarla bir bilgisayar kullanıcısının banka hesap bilgileri elde edilebileceği gibi bir ülkenin askeri ve politik sırlarına ulaşılması, havalimanları, finans merkezleri, elektrik santralleri, ulaştırma ve iletişim sistemleri ile hastanelerin çalışamaz hale getirilmesi de mümkün. Bu nedenle siber güvenlik hususunda çok ciddi önlemler alıyor ve uyguluyoruz" diye konuştu.

'ÇOK ÖNEMLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK'

Haberin Devamı

Karaismailoğlu, ulusal ve uluslararası çapta düzenlenen siber güvenlik tatbikatlarını çok değerli bulduğunu, uluslararası alanda bir marka haline gelmeyi hedeflediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bu noktada yerli ve milli yazılım üretmenin önemi de gün yüzüne çıkıyor. Kritik altyapılarımızın siber güvenliğinin 7/24 korunması gerekiyor. Bunu yabancı yazılımlara emanet edecek değiliz. Bu konuda çok önemli projeleri de hayata geçirdik. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz ’KASIRGA’, ’AVCI’ ve ’AZAD’ uygulamaları ile son 4 yılda Türkiye’yi hedef alan yüz binlerce saldırıyı engelledik. Siber güvenlik alanında yerli ve milli yazılımların gelişmesi bizim için vazgeçilmezdir. Siber güvenlik alanında en son teknolojik imkanlara sahip olmak zorundayız. Siber olaylara müdahale ekiplerinin yetkinliklerini artırmak zorundayız. Siber olaylara müdahalenin olay öncesi, esnası ve sonrasını kapsayan bir bütün olmasından hareketle; proaktif siber savunma anlayışını geliştirmeye devam etmeliyiz. Bu noktada ’Avrupa Siber Güvenlik Ayı’ olarak belirlenen ekim ayında ’Ulusal Siber Kalkan Tatbikatı’nı gerçekleştirmemiz ayrı bir anlam taşıyor. Bu tatbikatla, katılımcı kurumlarımızın siber saldırılara karşı koyma yeteneklerini, kurum içi ve kurumlar arası koordinasyonlarını geliştirmelerini ve hazırlık seviyelerini artırmalarını amaçlıyoruz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adil Karaismailoğlu#Siber Saldırı#Son Dakika