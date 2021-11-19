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Bakan Karaismailoğlu: 2025’ten itibaren gelir elde edeceğiz

#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu#TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu#Hazine Garantili Projeler
Bakan Karaismailoğlu: 2025’ten itibaren gelir elde edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2022 yılı bütçe görüşmelerinde, açıklamalar yaptı.

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Bakanlık yatırımlarının gerçekleştirilmesine alternatif finasman kaynaklarını değerlendirmek üzere Kamu Özel İş Birliği (KOİ) projesini başlattıklarını anımsatan Karaismailoğlu, KÖİ ile yaklaşık 302 milyar liralık yatırımı ülkeye kazandırdıklarını belirtti. Karaismailoğlu, bu projelerin yüzde 82’sinin tamamlandığını, 30.3 milyar liralık bölümün ise devam ettiğini söyledi.

37.5 MİLYAR DOLAR

Marmara Bölgesinde Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsünü içine alan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Çanakkale Köprüsü projeleriyle transit ve yük trafiğinin İstanbul’dan uzaklaştırıldğını anlatan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Başta havalimanları olmak üzere, ulaştırma projelerindeki KÖİ projeleri büyük ilgi topluyor. Son 20 yılda 37,5 milyar dolarlık yatırımla havalimanları, limanlar ve bin 250 kilometre otoyol altyapısı tamamladık. Havayolu, karayolu ve denizyolu alanında KÖİ modeli ile yapılan yatırımlar incelendiğinde 2024 yılında gelir-gider dengesi başa baş noktaya gelecektir. 2025’ten itibaren elde edeceğimiz gelirler, yapacağımız ödemelerin üzerinde olacaktır. Böylece ulaştırma sektörü genel olarak değerlendirildiğinde KÖİ modeli ile yapılan projeler özelinde net nakit akışı sağlanacak. Dolayısıyla devletimiz ilave gelire kavuşmuş olacak. Projelerin yapım yönetimi kamu kuruluşlarımızın ortak aklıyla değerlendirilmekte ve ilgili dönemin ekonomik koşulları ile projelerin stratejik önemi çerçevesinde ele alınmaktadır. Dolayısıyla hazırlanan fizilibiteler ve harcama getirisi analizi raporları çerçevesinde KÖİ yöntemi ya da geleneksel ihale yönteminden hangisi faydalı görülürse o yöntem seçilmektedir.”

MUHALEFETTEN TEPKİ

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Bütçe görüşmelerinde CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Sayıştay 2020 yılı raporunda bakanlığın harcamalarına ilişkin bazı bulguları gündeme getirerek Bakan Karaismailoğlu’nun önce bunlara yanıt vermesini istedi. Çıkan tartışma sonrası görüşmelere ara verildi. İyi Parti Milletvekili Erhan Usta, Hazine garantili proje yapımına karşı olmadıklarını ancak fizibl projelerde bu modelin kullanılması gerektiğini söyledi. Bakanın, bakanlığın tüm projelerine torba olarak bakıp zarar edilmediğini söylemesinin doğru olmadığını belirterek, “Her proje müstakildir. Havalimanı karlıysa diye zarardakini meşrulaştıramazsınız. Bu projelerdeki hesap yanlışını itiraf etmiş oluyorsunuz. Atatürk Havalimanı devlete yıllık 1 milyar dolar getiriyordu. 22 yılda 22 milyar dolar kaybı var devletin” dedi.

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#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu#TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu#Hazine Garantili Projeler

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