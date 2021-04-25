Bakan Karaismailoğlu: 2023’e kadar 650 kilometre tünelimiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün Bayburt ve Gümüşhane‘de incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu’nun ilk durağı Bayburt’tu. Işığın görünmesine 1.100 metre kalan ve 2023’te açılması planlanan Kop Tüneli’nde incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu’na Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Erzurum Valisi Okay Memiş, Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da eşlik etti.

1.8 MİLYARLIK TÜNEL

Kop Tüneli’ndeki incelemelerin ardından açıklama yapan Karaismailoğlu, “Kop Tüneli’nin proje maliyeti 1 milyar 850 milyon liradır. Tünel inşaatında bugüne kadar, 6 bin 986 metre kazı destekleme, 4 bin 498 metre nihai kaplama betonu imalatı yaptı. Toplam 6,5 kilometre uzunluğunda ve çift tüp şeklindeki Kop Tüneli’nin yapılmasıyla, güzergah 6,5 kilometre kısalacak. Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan transit taşımacılıkta Gürbulak Sınır Kapısı’na kadar kesintisiz ulaşımla, liman ticareti de güçlenecek. Bölgedeki ulaşım sorunu çözüm bulacak” dedi.



KÜRTÜN KAVŞAĞI’NI AÇTI

Bayburt’taki gezisinin ardından Gümüşhane’ye geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon-Gümüşhane ve Tirebolu-Torul yollarının kesiştiği noktada kesintisiz trafik akışını sağlamak için yapılan Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli’nin açılışını yaptı. Karaismailoğlu 2023 yılına kadar Türkiye’deki tünel uzunluğunu 650 kilometreye çıkartacaklarını belirterek, “2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 km uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağlıyken, bugün bölünmüş yol ağımızı 28 bin 204 km’ye çıkartarak illerimizin birbiri ile bağlantısını sağladık. 50 kilometre olan tünel uzunluğunu 602 kilometreye, 311 km olan köprü ve viyadük uzunluğunu 703 kilometreye ulaştırdık. 2023 yılına kadar ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye, tünel uzunluğunu ise 650 kilometreye çıkaracağız” dedi.

Kürtün Kavşağı’nın açılışının ardından Zigana Tüneli Şantiyesi’ni de ziyaret eden Karaismailoğlu burada işçilerle birlikte iftar yaptı.

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