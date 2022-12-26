Bakan Karaismailoğlu: 20 yıldır bizi hizmet yolundan çıkaramadılar

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçükçekmece-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Depo Sahasının hizmete alınma törenine katıldı. Bakan Karaismailoğlu, tören alanına gidişte vatman koltuğuna oturarak metroyu da kullandı. Bakan Karaismailoğlu konuşmasının ardından yapımı tamamlanan depo sahası ve kontrol merkezinde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Altyapı projelerimizle bütünsel kalkınmayı destekliyoruz. Memleketimizin her bir köşesinde yeni üretim sahaları, istihdam alanları oluşturuyoruz. Milletimizin hızlı, güvenli ve konforlu seyahate erişimine imkân sağlıyoruz. Bugün de dünyanın bir numarası İstanbul Havalimanı'nı şehrin merkezini bağlayacak ve güzergâh üzerindeki Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ilçelerine hizmet edecek olan Halkalı-Başakşehir- Arnavutköy -İstanbul Havalimanı ve Kağıthane-Beşiktaş Metro Hattı çalışmalarımızda incelemede bulunuyoruz. Bugün, buradaki faaliyetlerimizde bir eşiği daha aşmanın memnuniyetini sizlerle paylaşıyoruz. Yakında açılışını yapacağımız metromuzun araçlarına hizmet edecek depo-bakım park alanını tamamladık. Depo sahası, parklanma, bağlantı yollarıyla beraber bu büyük yatırımımızı birazdan hep birlikte gezeceğiz. Bildiğiniz gibi 31,5 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Başakşehir- Arnavutköy İstanbul Havalimanı metromuzun yapımına 2018 yılında başladık. Marmaray, Halkalı, Olimpiyatköy, Kayaşehir, Fenertepe, Arnavutköy-1, Arnavutköy-2 ve havalimanı Kargo olmak üzere 8 istasyonumuz bulunuyor. Burada, saatte 120 kilometre hıza sahip Türkiye'nin en hızlı metrosunu inşa ediyoruz. Uluslararası bir havalimanı olan, taşıdığı yolcu sayısıyla, ulaştığı yoğunlukla her sene dünyada ve Avrupa'da rekorlar kıran, en ciddi havacılık otoritelerinden halk oylamalarına kadar pek çok alanda ödüllere layık görülen İstanbul Havalimanı'mız, ülkemiz için yerine getirdiği önemli göreve uygun bir ulaşım hizmetine kavuşuyor. Metro Hattımızı hizmete açtığımızda günde ortalama 600 bin yolcuyu Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na hızlı, konforlu ve güvenli şeklide taşıma kapasitesine sahip olacak. Hattın işletmeye alınması ile: Arnavutköy- Beşiktaş arası seyahat süresi 36 dk, Başakşehir (Metrokent)- Kağıthane arası seyahat süresi 48 dk, Küçükçekmece- Kemerburgaz arası seyahat süresi 50 dk olacak" dedi.

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"İLK DEFA MOTORU YERLİ ÜRETİLMİŞ METROLAR HİZMET VERECEK"

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Bakan Karaismailoğlu "Test ve devreye alma süreçlerini sürdürdüğümüz, önümüzdeki günlerde açılışını yapmaya hazırlandığımız Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi ile hattın devamı niteliğinde olan İstanbul Havalimanı Halkalı Metro Projesinin 1. etabı olan İstanbul Havalimanı Depo Sahası arasındaki 9 bin 200 metrelik proje kesimi de devreye alınarak işletmeye sunulacak. Araç yıkama, tamir, bakım, yedek parça üniteleri, personel eğitim mahalleri, tren parklanma alanları bulunan tesiste aynı anda 12 tren setine bakım ve onarım yapılabilecek. Şehir içi raylı sistemler ile devam eden demiryolu yatırım bütçemiz 27 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye Yüzyılı ile ülkemizi yepyeni ve tarihi başlangıca daha hazırlıyoruz. Türkiye'nin dört bir köşesinde 5 bine yakın şantiyede ve hizmet noktamızda, 700 bin mesai arkadaşımla alın teri döküyoruz. İlk defa bu projede, motoru yerli olarak üretilmiş metro trenleri İstanbul'da hizmet verecekler. İlk defa yerli ve milli imkânlarla, bakanlığımızca desteklenen bir proje ile Aselsan tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemi metro hattımızda kullanılacak. Başkaları kilometrelerce laf üretir; millete bir faydaları dokunmaz. Bizler; işimize bakar, yollar, köprüler, havalimanları inşa eder, milletimize aş, iş sunar; hayatına konfor katarız. Bizi kendileriyle karıştırmasınlar, 20 yıldır bizi hizmet yolundan çıkaramadılar, oyalayamadılar. Bundan sonra hiç yapamazlar. Bizim yüreğimizde millet aşkı var" diye konuştu.

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"BAKANLIĞIMIZ 100 MİLYAR TL'YE YAKIN YATIRIMI İSTANBUL'DAKİ METROLARA YAPMAK ÜZERE"

Bakan Karaismailoğlu kontrol merkezinde yaptığı açıklamada ise, "Gayrettepe'den başlayıp, İstanbul Havalimanı üzerinden Küçükçekmece'ye kadar ulaşacak 69 kilometrelik Metro hattımızı tam olarak yönetecek. Bunlar büyük ve gurur verici işler, 100 milyar TL'ye yakın yatırımı İstanbul'da metro yatırımı olarak bakanlığımız yapmak üzere, bunları bir bir hizmete açıyoruz" dedi.