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Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü, yeni Türkiye’nin bir mesajıdır

#Adil Karaismailoğlu#Çanakkale#Köprü
Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü, yeni Türkiye’nin bir mesajıdır

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara- Çanakkale Otoyolu projemizin yapımını, 2 milyar 545 milyon avro yatırımla tamamladık. Gece gündüz çalışarak inşa ettiğimiz bu eşsiz proje iç ve dış mihraklardan medet uman, ata mirasına sahip çıkmayı beceremeyenlere yeni Türkiye’nin bir mesajıdır. Ülkemizin, bölgesinin lider ülkesi olduğunun, en büyük göstergesidir" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde Karayolları Genel Müdürlüğü, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası (Türkiye Yol-İş) arasında düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Toplantıya, Bakan Karaismailoğlu’nun yanı sıra Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Yol-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar ve daire başkanlarıyla, bölge müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıl dönümünde otoyol uzunluğunu 3 bin 843 kilometreye, bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 516 kilometreye çıkaracaklarını belirterek, "Köprü ve viyadük uzunluğunu 771 kilometreye, tünel uzunluğunu da 720 kilometreye yükselteceğiz. Hedeflerimize ulaşmak için dün olduğu gibi yarın da omuz omuza, inanarak, isteyerek birlikte çalışacağız. Yine başaracağız" dedi.

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ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, YENİ TÜRKİYE’NİN BİR MESAJIDIR’

Bu yolda tarihi bir eşiğe daha geldiklerini ve 20 Şubat’ta 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin açılışını gerçekleştireceklerini hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu projemizin yapımını, 2 milyar 545 milyon avro yatırımla tamamladık. Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesi ile gece gündüz çalışarak inşa ettiğimiz bu eşsiz proje iç ve dış mihraklardan medet uman, ata mirasına sahip çıkmayı beceremeyenlere yeni Türkiye’nin bir mesajıdır. Ülkemizin bölgesinin lider ülkesi olduğunun en büyük göstergesidir. 2023 metrelik orta açıklığı ile Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü sembolize edecek köprümüz, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı 18 Mart 1915’i işaret edecek. Dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak" diye konuştu.

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Toplantıya ilişkin de değerlendirmede bulunan Bakan Karaismailoğlu, yapılan istişarenin işveren-sendika diyaloğunun geliştirilmesi için faydalı olacağını söyledi.

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#Adil Karaismailoğlu#Çanakkale#Köprü

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