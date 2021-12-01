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Bakan Karaismailoğlu: “19 yılda yaptığımız büyük yatırım tutarı 1 trilyon 130 milyar TL’nin üzerine çıktı”

#Adil Karaismailoğlu#Gazi Üniversitesi#Yatırım
Bakan Karaismailoğlu: “19 yılda yaptığımız büyük yatırım tutarı 1 trilyon 130 milyar TL’nin üzerine çıktı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Son 19 yılda yapmış olduğumuz büyük yatırım tutarı 1 trilyon 130 milyar TL’nin üzerine çıktı. Yaptığımız yatırımların karşılığında da her yıl 13.4 milyar dolarlık bir tasarruf etkisi sağladık” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi arasında Lisansüstü Eğitim konusunda İş Birliği Protokolü imzalandı. Bakanlıkta düzenlenen programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, hem bakanlık için hem de öğrenciler için bu tür iş birliklerinin önemli olduğuna dikkat çekti. Bakan Karaismailoğlu, “Biz hayatın, yaşamın olduğu her noktada varız. Özellikle hem insanların yaşam standardını yükseltiyoruz. Bizim ulaştırma projeleri akarsu gibi. Gittikleri yerlere canlılık götürüyorlar. Üretimi, istihdamı getiriyorlar. Eğitimi, kültürü arttırıyorlar. O yüzden son 19 yılda Türkiye ulaştırma ve altyapı alanında bütün dünyanın dikkatini çekecek atılımlar yaptı. Büyük yatırımların sonucunu da biz izliyoruz” dedi.

Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaptığımız projelerin sonunda üretimdeki, istihdamdaki, ekonomideki gelişmeler ülkemize pozitif etki sağlıyor” diyen Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizin son yıllardaki büyümesi, dünyanın en büyük yatırımlarına ulaşması, ticaret hacminin 200 milyar doların üstüne çıkması güçlü bir ulaştırma altyapısı sayesinde oluyor. Yaptığımız işlerle gurur duyuyoruz ama sorumluluğumuz da var onu da biliyoruz. Bu sorumluluğu hissederek ekip olarak büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Doğrudan çalışan 300 bine yakın çalışma arkadaşımız var. Dolaylı olarak 700 bin çalışma arkadaşımız var. Ülkemizin geleceğine öneli katkılar sağlıyorlar.

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Son 19 yılda yapmış olduğumuz büyük yatırım tutarı 1 trilyon 130 milyar TL’nin üzerine çıktı. Yaptığımız yatırımların karşılığında da her yıl 13.4 milyar dolarlık bir tasarruf etkisi sağladık. İnşallah bunlar artarak devam edecek. Üniversitelerin de bu bilgi birikimlerine ortak olması, hem bize yol göstermesi lazım. Bizim bütün şantiyelerimiz bir okul gibi. Öğrencilerimiz bunları kullanabilir. Hem staj imkanları sağlayabiliriz hem de bizim yetişmiş elemana ihtiyacımız var. Oralara da bir nevi istihdam alanı. Bazen bizim şantiyelerimize öğrenciler gelip okulda öğrenmiş oldukları teorideki bilgi birikimlerini uygulamalı olarak yerinde görebiliyorlar. İnşallah bu işbirliği de bunlara vesile olacak” dedi.

“ASGARİ ŞARTLARI TAŞIYAN ÇALIŞANLARA ÖZEL KONTENJAN VERECEĞİZ”

Gazi Üniversitesi adına programa katılan Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız ise, iş birliği konusunda ayrıntılı bilgi vererek, “Fen Bilimleri Enstitümüz olarak Ulaştırma Bakanlığının merkez teşkilatındaki çalışan personellere Yüksek Lisans ve Doktora alanında eğitim vermeyi planlıyoruz. Asgari şartları taşıyan çalışanlara özel kontenjan vereceğiz. O kontenjan dahilinde Ulaştırma Bakanlığı personelleri Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamış olacaklar” diye konuştu.

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#Adil Karaismailoğlu#Gazi Üniversitesi#Yatırım

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