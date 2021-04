Bakan Karaismailoğlu: 1.8 trilyon liralık yatırım gerçekleştirdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Boğaziçi Üniversitesi ile bakanlığı arasındaki Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında iş birliği protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada "2021 yılı bütçesi içinde yüzde 31’lik bir orana sahip olan Ulaştırma ve Altyapı yatırımlarımız, yaptığımız ve devam eden projelerimizle birlikte toplam 1 trilyon 555 milyar TL’ye ulaşacak" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi arasında ülke düzeyinde Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında çalışmalar yapılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Protokolün imzaları Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıda Bakan Adil Karaismailoğlu ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu tarafından atıldı. Protokolün imza töreninde konuşan Karaismailoğlu, Bakanlık olarak 19 yıldır çok önemli ulaşım ve haberleşme yatırımları gerçekleştirdiklerini belirtti.



"KARA, HAVA, DENİZ VE DEMİRYOLLARINDA, UZAYDA DA UYDULARIMIZLA ÇOK BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTIK"



İmza töreninde konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Kara, hava, deniz ve demiryollarında, uzayda da uydularımızla çok büyük başarılara imza attık. Bu adımlar sayesinde şehirlerimizi birbiriyle bağlarken, ülkemizi her noktasından dünya ile yakınlaştırdık. Lojistik bir süper güç olma yoluna girdik. Büyüyen ve gelişen dünyanın, hareketlenen ticari koridorları üzerinde hakimiyet kurduk. İngiltere’den Çin’e uzanan Orta Koridorun köprüsü olduk. Dev projelerle oluşturduğumuz Marmara Ringi ile Marmara Bölgesi, dünya ticaret rotalarının kavşak noktası haline gelmekte. Yaptığımız bütün bu ileri mühendislik ürünü projelerimizde yüksek bir teknoloji kullanıyor, üniversitelerimizde yetişen kıymetli mühendis arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Başarılarımız bütün dünya tarafından takip ediliyor. Ülkemizde büyük projeleri tamamlamış yüklenicilerimiz bu sayede dünyanın pek çok ülkesinde büyük projelere imza atıyorlar. Bu projelerde Ağırlıklı olarak da Türk mühendis ve işçilerini çalıştırmaktalar. Ayrıca pek çok dost ülkeye proje ve danışmanlık desteği de veriyoruz" ifadelerini kullandı.



"ULAŞTIRMA VE ALTYAPI YATIRIMLARIMIZ 1 TRİLYON 555 MİLYAR TL’YE ULAŞACAK"



Karaismailoğlu, bugüne dek toplam 1 trilyon 86 milyar TL olarak gerçekleşen yatırımların 2003-2020 yılları arasında GSYİH’ye toplam 395 milyar dolar, üretime 838 milyar dolarlık etkisi olduğunu dile getirdi. Karaismailoğlu, "2021 yılı bütçesi içinde yüzde 31’lik bir orana sahip olan ulaştırma ve altyapı yatırımlarımız, yaptığımız ve devam eden projelerimizle birlikte toplam 1 trilyon 555 milyar TL’ye ulaşacak" diye konuştu.



"ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME GİBİ BİR ALANDA ’GÜNDELİK SİYASİ REFLEKSLERLE’ VEYA ’POPÜLİZM’ İLE HAREKET EDEMEZSİNİZ"



Bakan Karaismailoğlu, "Bu nedenle kurduğumuz bu altyapı üzerine katma değerli bir üst yapının inşası için çalışıyoruz. Bu durum, faaliyet alanımız açısından da önemli bir dönüşüm anlamına gelmektedir. Bu dönüşüm, ulaşım ve haberleşme alanlarında bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen, yeni, etkin ve dünyayı bu coğrafyaya entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürece işaret ediyor. Bu iddialı hedefe odaklanıp, projelerimizle ülkemizi daha ileri taşımaya gayret ediyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ulaşım ve haberleşme sektörleri, başta ekonomi olmak üzere her alandaki gelişmenin ana lokomotifleri olacak. Ulaştırma ve haberleşme gibi bir alanda ’gündelik siyasi reflekslerle’ veya ’popülizm’ ile hareket edemezsiniz. Ulaştırma öyle bir alan ki, uzun vadeli düşünmeniz, meseleye multi disipliner yaklaşmanız ve adımınızı atmadan evvel 360 derecelik sonuçlarıyla ele almanız gerekiyor. İşte bu yüzden devlet aklı ile hareket etmeniz, bunu yaparken bilimsellikten ödün vermemeniz ve üniversitelerle dirsek temasında olmanız çok önemli ve zaruridir" şeklinde konuştu.



Karaismailoğlu, "Ülkemizin Akıllı Ulaşım Sistemlerinde yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, çok önemli bir çalışma başlatıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile ülkemizin köklü eğitim kurumlarından Boğaziçi Üniversitesi arasında, dünyada ilk diyebileceğimiz Otonom Araçlarla Sürüş Mimarisi ve Trafik Yönetimi’ konusunda iş birliği protokolümüzün imzalarını atacağız. Günümüzde akıllı ulaşım sistemleri alanında yapılacak, akademik, bilimsel, mühendislik ve benzeri perspektifteki her türlü teorik, teknolojik ve yenilikçi çalışmada, tüm dünyanın önünde ilerlemekteyiz. Ağustos 2020’de kamuoyuna ilan ettiğimiz Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı çerçevesinde, 31 eylemi gerçekleştirme çalışmalarını başlattık" şeklinde konuştu.



"İLERİ MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİLERİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİNDE TAKİP EDEN DEĞİL, TAKİP EDİLEN ÜLKE OLACAĞIZ"



"İleri mühendislik teknolojilerinin hayata geçirilmesinde takip eden değil, takip edilen ülke olacağız." diyen Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Ülkemizin kapasitesini en üst seviyede kullanarak, katma değerli, dünya standartlarında, ihraç edilebilir yerli ve milli ulaştırma sistemlerini üreteceğiz. Bugün başlattığımız iş birliği de işte bu hedefe hizmet edecektir. Birlikte, ileri bilişim teknolojilerini kullanarak yenilik ve gelişmeye katkı sağlayacak insan ve çevre odaklı bir ulaşım sistemi oluşturulması için çalışacağız. Ar-Ge ve mühendislik çalışmalarını birlikte hızlandıracağız. Bugün bir yenisini daha gerçekleştirdiğimiz bakanlık-üniversite iş birliği ile, tüm ulaşım türlerimizde, entegrasyonu sağlayan, güncel teknolojileri kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katmadeğer sağlayan sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturmak misyonumuzu gerçekleştirmek için bilimsel süreçleri işleteceğiz. İş birliğimizin ilk çalışması olarak, dünyada gelişmekte olan otonom (bağlantılı) araç teknolojilerinin ülkemizde de yerli ve milli olarak üretilmesini desteklemek ve ulaştırma altyapılarımızı gelişen teknolojilere uyumlu hale getirmek istiyoruz. Bu amaçla, ulaştırma alanında dünyada ilk ’Otonom Araçlarla Sürüş Mimarisi ve Trafik Yönetimi’ konusunda çalışmalar yürüteceğiz" dedi.



"ÜNİVERSİTE ELBETTE ÖZGÜR DÜŞÜNCENİN VE FİKRİ TARTIŞMALARIN BEŞİĞİ OLMALI"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu amaçla, araştırma, geliştirme, simülasyon ve test çalışmaları yapacağız. Otonom-bağlantılı ve elektrikli araç test çalışmalarımızın başarılı şekilde tamamlanması sonrasında, bu araçları yolcu taşımacılığında kullanmaya başlayacağız. Türkiye’de uzun yıllar hayal edilmemiş, cesaret gösterilmemiş pek çok alanda, inovatif adımlar atmaya devam ediyoruz. Teknolojiyi satın alan değil üreten bir ülke haline gelmek için ülkemizin tüm kaynaklarını seferber ediyoruz. Bu yaklaşım ve bu heyecan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş değerlerinin kalbidir. Maalesef bu ülke çok uzun yıllar atıl bırakılmış bir hayal gücü ve kırılmış bir cesaret ile yaşadı. Siyasilerimiz yıllarca taş taş üstüne koymadılar. Pek çok proje yılan hikayesine döndü. Ancak 2003 yılından beri, sözde gelişmiş dünyanın bize uygun gördüğü rolleri, senaryoları elimizin tersiyle ittik. Bambaşka bir gelecek perspektifiyle coğrafyamızın kaderini yeniden şekillendirme yoluna çıktık. Bu yolculuğun başarıya ulaşması için sizlerin varlığı hayatidir. Üniversite elbette özgür düşüncenin ve fikri tartışmaların beşiği olmalıdır. Ülke siyasetinin, ekonominin, sosyo-kültürel meselelerin bu çağdaş iklim içinde değerlendirilmesi son derece doğaldır. Yeni fikirlerin, projelerin, buluşların ortaya çıkması için zaten böyle bir düşünce iklimine ve ortama ihtiyaç vardır. Ancak öğrencilerimiz de aynı bizim yapmaya çalıştığımız gibi, ülkemizin ilerleme yolunda kaybettiği zamanı telafi edebilmek için daha fazla üretmeye odaklanmalılar. Birlikte üreteceğiz, buluş yapacağız, teknoloji icat edeceğiz. Ülkemizin yarını için projeleri olanlar olarak bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.



REKTÖR BULU: TRAFİK KAZALARI BÜYÜK ORANDA AZALACAK



Konuşma yapan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, "Bugünkü protokolün imzası çok önemlidir diye düşünüyorum. Çünkü akıllı ulaşım önümüzdeki yıllarda artık hayatımızın çok önemli bir parçası olacak. Bunun birçok faydaları olacak. Bir kere trafik kazaları büyük oranda azalacak. İnanılmaz bir enerji verimliliği getirecek bize. Çok çevreci sonuçları olacak akıllı ulaşım sistemlerinin. Akıllı ulaşım çok zor bir problem. Bunun hukuki boyutu var, enerji boyutu var, yazılım boyutu var. O yüzden de disiplinler arası ekipler tarafından çözülmesi gereken bir problem. O yüzden de ben akıllı ulaşım sistemlerinin ilk geldiğim günden beri hocalarımızla yaptığımız toplantılarda her türlü desteği vermeyi çok istediğimi söyledim. Başta Bakanımız olmak üzere işin içinde emeği olan bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

