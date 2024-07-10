×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Kacır'dan Türksat 6A açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Fatih Kacır#Ekonomi#Türksat 6A
Bakan Kacırdan Türksat 6A açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 16:19

Geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılan Türksat 6A uydusuna ilişkin olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Ekiplerimiz ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamlayarak yörünge yükseltme manevrasını yaptı. Bu ateşleme ile uyduyu nihai yörüngesine ulaştıracak 5 adımdan ilki gerçekleşti" dedi.

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 9 Temmuz 2024’de uzay yolculuğu başlayan milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ile ilgili yaptığı açıklamada “TÜRKSAT 6A ile Türk uzay tarihinde ilkleri yaşıyoruz. Ekiplerimiz ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamlayarak yörünge yükseltme manevrasını yaptı. Bu ateşleme ile uyduyu nihai yörüngesine ulaştıracak 5 adımdan ilki gerçekleşti” dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile Türk uzay tarihinde ilkleri yaşıyoruz. Ekiplerimiz ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamlayarak yörünge yükseltme manevrasını yaptı. Ateşleme 82 dakika sürdü. Bu ateşleme ile uyduyu nihai yörüngesine ulaştıracak 5 adımdan ilki gerçekleşti. Bir sonraki ateşleme, ilk ateşlemenin sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından iki gün sonra 12 Temmuz'da gerçekleşecek. TÜBİTAK’taki çalışma arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum!”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Fatih Kacır#Ekonomi#Türksat 6A

BAKMADAN GEÇME!