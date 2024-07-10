Bakan Kacır'dan Türksat 6A açıklaması

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 9 Temmuz 2024’de uzay yolculuğu başlayan milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ile ilgili yaptığı açıklamada “TÜRKSAT 6A ile Türk uzay tarihinde ilkleri yaşıyoruz. Ekiplerimiz ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamlayarak yörünge yükseltme manevrasını yaptı. Bu ateşleme ile uyduyu nihai yörüngesine ulaştıracak 5 adımdan ilki gerçekleşti” dedi.



Bakan Kacır, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile Türk uzay tarihinde ilkleri yaşıyoruz. Ekiplerimiz ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamlayarak yörünge yükseltme manevrasını yaptı. Ateşleme 82 dakika sürdü. Bu ateşleme ile uyduyu nihai yörüngesine ulaştıracak 5 adımdan ilki gerçekleşti. Bir sonraki ateşleme, ilk ateşlemenin sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından iki gün sonra 12 Temmuz'da gerçekleşecek. TÜBİTAK’taki çalışma arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum!”