Bakan Kacır'dan TÜBİTAK staj paylaşımı

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2023 yılı içerisinde TÜBİTAK Başkanlığı ve bağlı Enstitülerde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı (CBİKO) himayelerinde yürütülen Ulusal Staj Programı (USP) kapsamında 682, Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumları aracılığıyla temin edilen Uzun Dönemli Staj kapsamında 45, İşletmede Mesleki Eğitim bünyesinde 107 olmak üzere toplamda 834 öğrenci stajyer olarak görev aldı.



BAŞVURULAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN



2024 yılı içerisinde sürdürülmekte olan stajyer alımlarında ise, USP kapsamında 838, Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumları aracılığıyla temin edilen Uzun Dönemli Staj kapsamında 44, İşletmede Mesleki Eğitim bünyesinde 190 olmak üzere toplamda 1072 stajyer öğrenci temin edilmesi hedefleniyor.

USP çerçevesinde kariyerkapisi.cbiko.gov.tr sistemi üzerinden gerçekleştirilen TÜBİTAK Başkanlığı ve bağlı Merkez ve Enstitülerdeki stajyer alımları 8 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla başladı. Öğrencilere TÜBİTAK Staj Genelgesinde yer alan şartlar ve CBİKO tarafından hesaplanan Ağırlıklı Toplam Standart Puanı (ATSP) göz önünde bulundurularak teklifler iletiliyor.

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STAJYER HAVUZU PAYLAŞIMI



Bakan Kacır, sosyal medya hesabı X üzerinden Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Ulusal Staj Programı'nın "stajyer havuzuna" ilişkin paylaşımda bulundu. Kacır, paylaşımında "Milli Teknoloji Hamlesi'nde yol arkadaşlarımız TÜBİTAK Staj Programında yetişiyor." ifadelerini kullandı. Kacır, "2023 yılında 834 öğrenciye staj imkanı sağladık. 2024'te ise 1072 stajyer öğrenci almayı hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

ÖĞRENCİLER DENEYİMLERİNİ ANLATTI



Bakan Kacır'ın paylaştığı videoda, staj programına katılan öğrenciler, TÜBİTAK deneyimlerini şöyle anlattı:



Akine Naz Aydın: TÜBİTAK SAGE’de staj yapıyorum. TÜBİTAK’daki stajım bana çok şey kattı. Özellikle teorik olarak gördüğüm derslerin gerçek hayatta nasıl olduğunu ne gibi işlere yaradığını gördüm. Bu da benim bakış açımı oldukça değiştirdi. Gerçeğin nasıl olduğunu görünce ilgim daha çok arttı. Bu da beni işimle ilgili daha çok motive etti.

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Hasan Öfken Şen: TÜBİTAK’taki stajım sırasında araştırma ve geliştirme süreçleri hakkında derinlemesine bilgi edindim. Proje yönetimi, veri analizi ve bilimsel araştırma yöntemleri konularında önemli deneyimler kazandım. Ayrıca ekip çalışmasının ve disiplinler arası iletişimin önemini öğrendim. TÜBİTAK’ta staj yapmanın en büyük artılarından biri bilim ve teknoloji alanında öncü projeler üzerinde çalışma fırsatı sunmasıdır. Ayrıca alanında uzman kişilerle çalışarak profesyonel ağımı genişletme ve mentörlük alma şansı buldum.

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Taylan Sezgin: TÜBİTAK ülkemin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alanlarda sıfırdan bilimsel araştırmaların yapıldığı bir kurum olduğundan buradaki stajım bana araştırma ve geliştirme alanlarında işin inceliklerini öğretti. Ülkemizin bilimsel ve teknolojik araştırmalar konusunda lideri olan bir kurumda staj yaparak prestijli projelerde araştırma yapma fırsatı yakalamak ve bu araştırmaları yapan yetenekli mühendis ve bilim insanları ile tanışmak en büyük sebepti.Ahmet Özkan: TÜBİTAK’taki stajımda aslında ofis ortamında çalışmayı burada insanlarla aslında okulda öğrendiğimiz şeylerin, teknik şeylerin daha pratikte nasıl işlediğini, nasıl devam ettiğini, nasıl olduğunu gördüm. Dışarıdan gördüğümüz o projelerin, o desteklerin olimpiyatlar gibi süreçlerin nasıl yürütüldüğünü öğrendim.

Merve Safa Ardıç: Benim bu ilk staj deneyimim ve ilk kez profesyonel bir ortamda, ofis ortamında çalışmayı ve buradaki işleyişi öğrenmiş oldum. En büyük artısı kendi alanımın oldukça dışında farklı bir yerde ve farklı bir şekilde çalışmayı öğrenmiş oldum. Daha öncesinde medikal animasyon dersi almıştım. Ve bu alana da ilgim olduğunu fark ettim. O yüzden TÜBİTAK’ı seçerek burada daha fazla ilerleyeceğimi düşündüm.



Özlem Yaren Köroğlu: TÜBİTAK’ın dışarıdan hangi işleri yaptığını biliyoruz. Ne kadar köklü kurum olduğunu duyuyoruz. Ama işin içine girene kadar açıkçası bu kadar sistematik ve büyük işlere imza attığını ben bilmiyordum. O yüzden ilk günden beri TÜBİTAK sistemini öğreniyorum. Ve yeni şeyler öğreniyorum. TÜBİTAK’ın sağladığı imkanlar sayesinde çok farklı alanlarda iş bulabileceğimi düşünüyorum. Aslında biraz nostaljik olacak ama küçükken çoğu insan gibi ben “Bilim ve Çocuk” okuyarak büyüdüm. Bir noktada bu teklifi aldığımda bu işin bir parçası olmak istedim.



Betül Kaymaz: TÜBİTAK Uzay’da elektrikli itki laboratuvarında stajımı yapıyorum. Öncelikle plazma fiziğini öğrenmekle başladım. Teknik bilgilerimin yanı sıra çalışma kültürünü ve iş birliği yapmayı öğrendim. Mezun olduğumda itki üzerine çalışmak istiyorum. Asıl hedefim derin uzay misyonunda kullanılacak olan uzay araçlarının itki sistemini geliştiren ekiplerde yer almak. TÜBİTAK Uzay’ın böyle bir laboratuvarında çalışmak benim için paha biçilmez bir tecrübe.