Bakan Kacır'dan: Ekonomimizin dayanıklılığını artıran kararları sürdüreceğiz

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Bakan Kacır'ın açıklamaları şöyle:

Ekonomimizin dayanıklılığını artıran kararları sürdüreceğiz. Yapısal reformları hızla hayata geçirerek yatırım oluşturmaya devam edeceğiz. Nitelikli insan kaynağıyla cazibe merkezi olan ülkemiz çekim merkezi konumuna yükselecek. Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artıracak programı destekliyor olacağız. Yeni projeleri bir bir devreye alıyoruz. OSB'leri yeşil OSB'ye dönüştürmek amacıyla programı hayata geçirdik. Sektörel yol haritalarını oluşturduk. Firmalarımızın dijital dönüşümü için Dijital Avrupa Programı'na katıldık.