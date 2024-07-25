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Bakan Kacır'dan: Ekonomimizin dayanıklılığını artıran kararları sürdüreceğiz

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#Mehmet Fatih Kacır#Ekonomi#Merkez Bankası
Bakan Kacırdan: Ekonomimizin dayanıklılığını artıran kararları sürdüreceğiz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 16:59

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ekonomiye yönelik açıklamalarda bulundu.

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Bakan Kacır'ın açıklamaları şöyle:

Ekonomimizin dayanıklılığını artıran kararları sürdüreceğiz. Yapısal reformları hızla hayata geçirerek yatırım oluşturmaya devam edeceğiz. Nitelikli insan kaynağıyla cazibe merkezi olan ülkemiz çekim merkezi konumuna yükselecek. Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artıracak programı destekliyor olacağız. Yeni projeleri bir bir devreye alıyoruz. OSB'leri yeşil OSB'ye dönüştürmek amacıyla programı hayata geçirdik. Sektörel yol haritalarını oluşturduk. Firmalarımızın dijital dönüşümü için Dijital Avrupa Programı'na katıldık. 

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#Mehmet Fatih Kacır#Ekonomi#Merkez Bankası

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