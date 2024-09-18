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Bakan Kacır'dan İsrail'in Lübnan saldırısına ilişkin açıklama

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#Mehmet Fatih Kacır#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı#Ekonomi
Bakan Kacırdan İsrailin Lübnan saldırısına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 12:07

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Tüm kritik teknolojileri kendi yerli ve milli imkanlarımızla geliştirmek ve üretmek zorundayız, bu bizim için bir tercih değil mutlak bir gereksinimdir" dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Bu yaşanan hadise aslında milli teknoloji hamlesinin ne kadar hayati ve önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Tüm kritik teknolojileri kendi yerli ve milli imkanlarımızla geliştirmek ve üretmek zorundayız. Bu bizim için bir tercih değil mutlak bir gereksinimdir.” dedi.

Bakan Kacır, programları kapsamında bulunduğu Mardin’de düzenlenen “Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları” programında, İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazlarını patlatarak düzenlediği saldırıya ilişkin konuştu.

İsrail’in Lübnan’da binlerce cihaza yerleştirdiği patlayıcıları eş zamanlı olarak patlattığını hatırlatan Kacır, “Bu yaşanan hadise aslında milli teknoloji hamlesinin ne kadar hayati ve önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Her zaman ifade ediyoruz; sadece savunma sanayinde değil, haberleşme, finans, sağlık, tarım, gıda teknolojilerinde velhasıl tüm teknoloji alanlarında aynı seferberlik ruhuyla hareket etmek ve tüm kritik teknolojileri kendi yerli ve milli imkanlarımızla geliştirmek ve üretmek zorundayız, bu bizim için bir tercih değil mutlak bir gereksinimdir. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve istiyoruz ki bu yolculuk Türkiye’nin 81 şehrinde yükselsin, 81 şehrimizdeki gençlerimiz bu yolculukta bizimle yol arkadaşlığı yapsın.” değerlendirmesinde bulundu.

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#Mehmet Fatih Kacır#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı#Ekonomi

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