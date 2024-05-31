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Bakan Kacır'dan büyüme açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Fatih Kacır#Ekonomi#Büyüme
Bakan Kacırdan büyüme açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 17:25

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Türkiye; güven veren yatırım ortamı ile emin adımlarla yoluna devam ediyor. Tüm veriler ülkemizin plan ve programlarının işlediğini teyit ediyor" açıklamasında bulundu.

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Bakan Kacır'dan "büyüme rakamlarına" ilişkin açıklama:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye; güven veren yatırım ortamı ile emin adımlarla yoluna devam ediyor. Tüm veriler ülkemizin plan ve programlarının işlediğini teyit ediyor." dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya adresi X üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü. Böylelikle son 15 çeyrektir kesintisiz büyümemiz sürdü. Bu dönemde sanayinin büyümesi yüzde 4,9, bilgi ve iletişim faaliyetlerinde büyüme yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. Türkiye; güven veren yatırım ortamı ile emin adımlarla yoluna devam ediyor. Tüm veriler ülkemizin plan ve programlarının işlediğini teyit ediyor. Verimliliği ve yüksek teknoloji üretimini artırarak, ülkemizin büyümesini devam ettirecek ve kalıcı refah artışını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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#Mehmet Fatih Kacır#Ekonomi#Büyüme

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