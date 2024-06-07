Bakan Kacır: Yapay zeka ekosisteminin gelişmesini, Milli Teknoloji Hamlesi açısından kritik görüyoruz

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, APY TEKMER Açılış Töreni’ne katıldı. Kacır, teknolojideki hızlı gelişim ve dijital dönüşüm baş döndürücü bir şekilde devam ettiğini söyledi. Geleneksel iş modellerini yıkan ve ekonomik büyümenin yeni itici gücü hâline gelen tekno girişimciliğin, yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında başat rol üstlendiğini hatırlatan Kacır, Türkiye’nin kritik teknolojileri yerli ve millî olarak geliştirmesi, yüksek teknoloji alanlarında daha rekabetçi ürün ve hizmetler sunması için uygulama ve düzenlemeler ile teknoloji girişimlerini büyütmek adına çalıştıklarını kaydetti.



Teknoparklarda yapay zekâdan uzay ve havacılığa, biyoteknolojiden finans teknolojilerine kadar birçok alanda sayısız başarı hikâyeleri oluşturduklarının altını çizen Kacır şunları söyledi:



FİKİRDEN ÜRÜNE GİDEN YOL



Sayıları bin 600’e ulaşan Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizdeki firmalarımızın katma değerli üretim odaklı projelerine destek olduk. 60’tan fazla hızlandırıcı ve 80’den fazla kuluçka merkezi ile tohum aşamasındaki girişimlerin serpilmesi için uygun bir iklim oluşturduk. 2018’den bu yana paydaşlarımızla birlikte düzenlediğimiz TEKNOFEST’lerle milyonlarca gencimizi teknoloji geliştirme yolculuğuna kazandırıyoruz “fikirden ürüne giden yolda” binlerce girişimin doğmasına şahitlik diyoruz.



ÇARPAN ETKİSİ



Girişimlerin, teknoloji dünyasında birer yıldıza dönüşmesini sağlayan “Deneyap Atölyeleri”ni tüm ülke sathına yaydık. Fonların fonu mekanizmalarıyla kamu kaynaklarının girişim ekosistemimizin büyümesinde çarpan etkisi oluşturmasını sağlıyoruz. Ana yatırımcısı olduğumuz “Teknoloji ve İnovasyon Fonu”nun, fonların fonu şeklinde yapmış olduğu girişim sermayesi yatırımları aracılığıyla bugüne dek 66 girişime 112,3 milyon avro yatırım yaptık. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yürüttüğümüz Tech-InvesTR programı çerçevesinde sağlık teknolojilerinden makine öğrenmesine, finansal teknolojilerden giyilebilir teknolojilere kadar 92 farklı girişime 1,95 milyar lira kaynak aktardık.



GİRİŞİM YATIRIMLARI



Vakıf Katılım ve Albaraka Türk Katılım Bankası’yla birlikte yürüttüğümüz Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonunda bugüne kadar 38 girişime 15 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Mevzuat düzenlemeleriyle, Ar-Ge teşviklerimizden yararlanan Ar-Ge merkezleri ve teknopark firmalarının yararlandıkları teşvikleri girişim yatırımlarına yönlendirmesini sağladık.



REHBERLİK EDİYORUZ



Bugüne kadar 2 bin 293 teknoloji girişiminin kurulmasını sağlayan TÜBİTAK Girişimcilik Destek Programı’nı (BiGG) bir yatırım programına dönüştürdük. KOSGEB eliyle sadece son 3 yılda fikirlerini hayata geçiren girişimcilerimize 7,4 milyar lira kaynak aktardık. Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejimizin ana uygulamalarından biri “Turcorn 100 Programı”yla da erken aşamayı başarıyla geçmiş, hızlı büyüme potansiyeli taşıyan teknoloji girişimlerinin, daha hızlı ölçeklenmesine ve küresel pazarlara açılmasına rehberlik ediyoruz.



GARAJ MODELİ



Geldiğimiz noktada 6’sına Bakanlık olarak destek verdiğimiz 7 Turcorn’umuz var. Önceki 10 yılda toplam 1 milyar dolar yatırım yapılan Türk teknoloji girişimleri, son 3 yılda 4 milyar dolara yakın yatırım aldı. Evet, Türkiye’ye özgü “garaj modeli” başarıya ulaşmıştır.

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TEKMER DESTEKLERİ



Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER) Destek Programı’mızla ülkemizde yeni iş fikirlerinin yeşermesinde öncü role sahip TEKMER’lerin yanında yer alıyoruz. TEKMER’lerimiz bünyesinde girişimcilik yolculuğuna devam eden kuluçka firmalarımıza kapsamlı Ar-Ge teşviklerimizden yararlanma imkânı sunuyoruz. Yenilikçi ürün ve hizmetlerin ticarileşmesi için platform vazifesi gören 27 TEKMER’e ve TEKMER’ler bünyesindeki 350’den fazla teknoloji girişimcisine bugüne dek sağladığımız destek 263 milyon lirayı aştı.



YENİ BAŞARILAR



İstanbul’umuzun girişimcilik ekosistemindeki yeni başarılarına katkı sunacak APY TEKMER’le de özellikle yenilikçi teknolojilerin öncüsü dijitalleşme ve yapay zekâ dikeylerinde fikirlerin girişimlere dönüşmesini hızlandıracağız. Dünyadaki büyük teknoloji firmalarının geliştirdiği çözümlerle tekelleşmesi ve bu alanda diğer ülkeleri bağımlı hâle getirmesi riskine ve tehdidine karşı, ülkemizde yapay zekâ ekosisteminin gelişmesini Millî Teknoloji Hamlemiz için kritik görüyoruz.



YAPAY ZEKA ÇAĞRILARI

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Yapay zekâ alanının hızla dönüşen yapısı karşısında, akademik araştırmalar ve sanayinin ihtiyaçları kapsamında araştırma departmanları, yetkinlik merkezleri ve birlikte geliştirme laboratuvarlarıyla adeta bir köprü görevi üstlenen Ulusal Yapay Zekâ Enstitüsü’nü TÜBİTAK bünyesinde kurduk. Yapay Zekâ Ekosistem Çağrılarımızla, uluslararası iş birliklerimizle, araştırma merkezlerimiz, süper hızlı bilgisayarlarımız, her geçen güçlendirdiğimiz Ar-Ge ve inovasyon altyapımızla yapay zekâ ekosistemimizi harekete geçirmeye devam edeceğiz.