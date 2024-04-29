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Bakan Kacır: Türksat 6A'da yerlilik yüzde 80'i aştı

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#Mehmet Fatih Kacır#Türksat 6A#Yerlilik
Bakan Kacır: Türksat 6Ada yerlilik yüzde 80i aştı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 12:59

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Türksat 6A haberleşme uydumuzun üretim süreçlerini tamamladık. Temmuz ayında uzaya fırlatmaya hazırlandığımız millî haberleşme uydumuz Türksat 6A’nın yerlilik oranı 80’i aştı. Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacak” dedi.

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Türkiye’nin uydu macerasında en önemli adım olacak Türksat 6A için gün sayılıyor. Türk Hava Yolları, Airbus ve Rolls-Royce İş Birliği Toplantısı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Uzun süren çalışmalar sonunda, bütün kritik alt sistemlerini yerli ve millî olarak geliştirdiğimiz Türksat 6A haberleşme uydumuzun üretim süreçlerini tamamladık” diye konuştu.

TÜRKİYE KENDİ HABERLEŞME UYDUSUNU ÜRETEBİLEN 11 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK

Kacır, “Temmuz ayında uzaya fırlatmaya hazırlandığımız millî haberleşme uydumuz Türksat 6A’nın yerlilik oranı 80’i aştı. Türksat 6A'yı devreye aldığımızda, Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacak” ifadelerini kullandı.

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#Mehmet Fatih Kacır#Türksat 6A#Yerlilik

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