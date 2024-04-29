Bakan Kacır: Türksat 6A'da yerlilik yüzde 80'i aştı

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Türkiye’nin uydu macerasında en önemli adım olacak Türksat 6A için gün sayılıyor. Türk Hava Yolları, Airbus ve Rolls-Royce İş Birliği Toplantısı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Uzun süren çalışmalar sonunda, bütün kritik alt sistemlerini yerli ve millî olarak geliştirdiğimiz Türksat 6A haberleşme uydumuzun üretim süreçlerini tamamladık” diye konuştu.

TÜRKİYE KENDİ HABERLEŞME UYDUSUNU ÜRETEBİLEN 11 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK

Kacır, “Temmuz ayında uzaya fırlatmaya hazırlandığımız millî haberleşme uydumuz Türksat 6A’nın yerlilik oranı 80’i aştı. Türksat 6A'yı devreye aldığımızda, Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacak” ifadelerini kullandı.