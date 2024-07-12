Bakan Kacır: Türkiye, yatırımcılar için fırsatlar sunmaya devam edecek

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Renault Grup Global'in Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Türkiye, yatırımcılar için fırsatlar sunmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Renault Grup Global CEO'su Meo ile İstanbul'da bir araya geldiklerini bildirdi.

Görüşmede, şirketin Türkiye'deki yatırımlarını, gelecek planlarını ve yeni teknolojiler için ülkede atılacak adımları ele aldıklarını belirten Kacır, "Türkiye, yatırımcılar için fırsatlar sunmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.