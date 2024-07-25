Bakan Kacır: Türkiye son 22 yılda sanayi ve teknolojide de asırlık kazanımlar elde etti

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Üye Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Kacır, "Türkiye 22 yıldır yapılamaz denileni başaran, önüne konan bütün setleri aşmış, güçlü ve milletine hizmet aşkıyla durmadan çalışan bir siyasi iradeyle yoluna kararlılıkla devam ediyor. İkinci asırda, Türkiye yüzyılında daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye tasavvuruyla durmaksızın çalışıyoruz. Artık kazanımlarından, hedeflerinden, hayallerinden vazgeçmeyen, bunu elinden almaya çalışacak hiçbir odağa paye vermeyen bir Türkiye var. Dünyadaki gelişmelere uzaktan bakan bir ülke değil, kendi potansiyelini gerçekleştirebilme kabiliyetine, kapasitesine sahip bir Türkiye var. Sanayiden ticarete, tarımdan sağlığa, eğitimden ulaştırmaya kadar hemen her alanda gerçekleştirdiğimiz tarihi atılımlarla Türkiye büyük bir kalkınma ve büyüme ivmesi kaydetti. Ülkemiz son 22 yılda diğer tüm alanlarda olduğu gibi sanayi ve teknolojide de asırlık kazanımlar elde etti" diye konuştu.

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“TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMINI HAYATA GEÇİRDİK"

Kacır, “Önümüzdeki dönemde üç büyük önceliğimiz bulunuyor; katma değerli üretim, yeşil ve dijital dönüşüm. Türk sanayinin bu 3 ana sac ayağı üzerinde yükselmesi, rekabetçiliğinin artması adına katma değerli ve yüksek teknolojili üretimi sürdürülebilir ve sürekli kılarak, yeşil ve dijital dönüşümü gerçekleştirmek ajandamızın en üst sıralarında yer alıyor. Yol haritamızı bu önemli unsurlar doğrultusunda belirleyerek, destek enstrümanlarımızı sanayicimizin ihtiyaçlarına ve koşullara uygun olarak sürekli güncelliyor, devreye alıyoruz. Katma değerli üretim altyapımızı güçlendirmek için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını hayata geçirdik" şeklinde konuştu.

“AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI İLE BİRLİKTE KARBONSUZLAŞMA YOL HARİTALARI HAZIRLADIK"

Bakan Kacır, “Yeşil mutabakat ve sınırda karbon mekanizmalarından öncelikli etkilenecek sektörler arasında yer alan çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörleri için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile birlikte karbonsuzlaşma yol haritaları hazırladık. Bu dört öncelikli sektörde yeşil dönüşüm yatırımlarının planlamasında bir rehber niteliğinde olan sektörel yol haritalarını oluşturduk. KOBİ'lerimiz de dahil olmak üzere firmalarımızın dijital dönüşümüne yönelik desteklerimizi güçlendirmek amacıyla 'Dijital Avrupa Programı'na katıldık. Dijital Avrupa Programı'nın en önemli mekanizmalarından, ülkemiz sanayisinin, KOBİ'lerinin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümündeki önemli aktörlerden biri olacak 5 konsorsiyum 'Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri' ağına dahil oldu" diye konuştu.

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“YARIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TEŞRİFLERİYLE 4 PROGRAMI KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"

Mehmet Fatih Kacır, “Gerçekleşecek her yatırımda yatırımcılarımızın yanında, yakınında olmaya, ülkemizin her bir köşesini üretimle buluşturmak için üzerimize düşeni ziyadesiyle gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bunun da bir örneği olarak, yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ülkemiz sanayiinin yüksek teknoloji, sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı dönüşümünde yeni bir sayfa açacak 4 programı kamuoyuyla paylaşacağız. Mevcutta başarıyla yürüttüğümüz Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımızın yükselen yenilikçi teknolojiler çağrısını ilan edeceğiz. Döngüsel ekonomi ve iklim teknolojileri, malzeme ve malzeme işleme teknolojileri, biyoteknoloji ve akıllı yaşam teknolojileri, yeni nesil bilgi ve iletişim teknolojileri, elektronik ve makine teknolojileri, afet teknolojileri olmak üzere 6 ana başlıkta 358 teknoloji alanında yatırımları Ar-Ge'den seri üretime uçtan uca destekleyeceğiz" dedi.

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“DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİNE GİDEN YOLDAKİ BAŞARI HİKAYESİNİ BERABERCE YAZALIM"

Bakan Kacır, “Ülkemizin uzun vadeli hedefleriyle teşvik mekanizmalarımızı daha güçlü hizalayan yeni teşvik modelimizle yatırımcılara selektif ve program bazlı olarak cazip teşvikler sunacağız. Ayrıca imalat sanayimizin öncelikli ihtiyacı olarak gördüğümüz sanayi alanlarının genişletilmesi, bu sürecin bir parçası olarak sanayi alanlarının lojistik, altyapı ve üstyapı süreçlerinin de planlanmasını da hedefleyen Ulusal Sanayi Alanları Master Planı için de çalışmalarımızda sona yaklaştık. Ülkemizin yüksek teknoloji yatırımları ile buluşması, küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline dönüşmesi sürecinde sanayicilerimizle yakın işbirliğimizin süreceğini de özellikle vurgulamak isterim. Biz diyoruz ki; ortak geleceğimizi sırt sırta vererek şekillendirelim, daha büyük ve daha güçlü Türkiye hedefine giden yoldaki başarı hikayesini beraberce yazalım" ifadelerini kullandı.