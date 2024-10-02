Bakan Kacır TEKNOFEST'te

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Teknoloji tutkunlarının buluşma noktası havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, kapılarını ziyaretçilerine bu kez Adana’da açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “TEKNOFEST yarışmalarımızla, yüz bin teknogirişim hedefimize giden yolda, geleceğin teknoloji girişimleri burada doğuyor. Bu yarışmalar Türkiye’nin girişimcilik fabrikası haline geldi. Millî Teknoloji Hamlesi ile Türkiye’nin geleceği burada, bu meydanda yazılıyor.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ana yürütücülüğünde Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2024’ün açılış seremonisi, Bakan Kacır ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Bakan Kacır, buradaki konuşmasında, tam bağımsız Türkiye’nin mimarları, Milli Teknoloji Hamlesinin öncüleri gençlere seslenerek, şunları söyledi:

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KAAN’LARIN MÜHRÜ



Geliştirdiğiniz teknolojilerle sadece milletimizin istiklali için değil, insanlığın istikbali için de sorumluluk taşıyorsunuz. Sizler medeniyetimizin yeniden yükselişinin Bayraktarlarısınız. Sizler milletimizin bugünkü Akıncılarısınız. Türk milletini Kızılelma’ya taşıyan, semalara imzalarını atan Gökbeylersiniz. Hisarlarda dalgalanan bayrak, Kaan’ların mührü bugün sizlerin elinde.

SİZLERE GÜVENİYORUZ



Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. Bu yolculukta hiç ayrı düşmedik. Siz bizi hiç yalnız bırakmadınız. Sözü güçlü, gücü etkili bir Türkiye için, bu milletin evlatlarıyla beraber yürüdük, yürümeye devam ediyoruz. Şu meydana bakın. Şu hınca hınç kalabalığa bir bakın. Milletin asil evlatları burada. Asım’ın Nesli, TEKNOFEST kuşağı burada. Her ne yapıyorsak; bu meydana coşkuyla, heyecanla koşup gelen gençlerimiz için, geleceğimiz için yapıyoruz.

GÜÇLÜ YARINLAR



Artık, el memleketlerine bakıp da gıpta eden değil; hayalleriyle, fikirleriyle, projeleriyle ülkesinin güçlü yarınlarını inşa eden bir Türk gençliği var. Bize düşen bu gençliğin, TEKNOFEST kuşağının önünü açmaktır. 2018’den bu yana, TEKNOFEST’ler gerçekleştiriyoruz. İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Samsun’da, Gaziantep’de, Bakü’de milyonlarca gencimizle buluştuk.

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YENİ REKORLAR



Her buluşmamızda birlikte yeni rekorlar kırdık. Bu yıl da TEKNOFEST Akdeniz’de, Adana’da Milli Teknoloji Hamlesi heyecanını zirveye taşıdık. 790 bin takımda 1 milyon 650 binden fazla yarışmacımız teknoloji geliştirme yolculuğunda “ben de varım!” dedi. Yapay zekâdan kuantuma, biyoteknolojiden nükleer enerjiye, tarım teknolojilerinden çevre teknolojilerine TEKNOFEST yarışmalarımızla, yüz bin teknogirişim hedefimize giden yolda, geleceğin teknoloji girişimleri işte burada doğuyor. Bu yarışmalar Türkiye’nin girişimcilik fabrikası haline geldi. Millî Teknoloji Hamlesi ile Türkiye’nin geleceği burada, bu meydanda yazılıyor.

ÜRETEN GENÇLİK



Milletimiz adına, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde üstlendiğimiz sorumluluk içinde yaptığımız en kıymetli işler TEKNOFEST kuşağı için, Türk gençliği ile birlikte yaptığımız işlerdir. Adeta bir toplumsal seferberliğe dönüşen Milli Teknoloji Hamlesi ile savunma sanayinde ve sivil teknoloji alanlarında beşeri sermayemiz muazzam bir hızla yükseliyor. Ufku açık, hayal kuran, araştıran, geliştiren, sorgulayan, üreten bir gençlik geliyor.

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MİLLİ TEKNOLOJİ



TEKNOFEST’lerle, Deneyap Teknoloji Atölyeleriyle, bilim merkezlerimizle, bilim şenliklerimizle, Sektör Kampüste Programıyla, Milli Teknoloji Akademimizle her daim gençlerimizin yanında olmaya, karşılarına çıkan engelleri onlarla birlikte kaldırmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde üniversitelerimizin kampüslerinde, yurdun dört bir yanında kuracağımız Milli Teknoloji Atölyeleriyle binlerce gencimizin hayallerini, fikirlerini ve projelerini hayata geçirmelerine imkan tanıyacağız. İnanıyoruz ki, gençlerimiz bayrağa sahip çıkacak, devraldıkları bayrağı çok daha yükseğe taşıyacaktır.

HER YAŞTAN ZİYARETÇİ İÇİN ETKİNLİK

TEKNOFEST Adana, her yaştan ziyaretçi için dopdolu etkinlikler sunuyor. Gökyüzünde görsel bir şölene imza atacak hava gösterileri, simülasyon deneyim alanları, sergiler, gösteriler, konserler ve bilim atölyeleri ile teknoloji dolu bir dünya ziyaretçileri bekliyor. Bu yıl Antalya’da düzenlenen 25 farklı teknoloji yarışmasının final değerlendirmeleri de TEKNOFEST kapsamında yer alacak. Yarışma şampiyonları, ödüllerini Adana’da düzenlenecek festivalde alacak.

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TEKNOFEST ŞAMPİYONLAR LİGİ

50 ana kategori ve 127 alt kategoride düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmalarına bu yıl başvuru yapan 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı en iyisi olmak için mücadele ediyor. Geçtiğimiz yıllarda TEKNOFEST’te yarışmış ve başarı elde etmiş yarışmacılar “TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi” kapsamında Adana’da buluşacak.

2-6 EKİM TARİHLERİNDE ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK

TEKNOFEST Akdeniz’e katılım tamamen ücretsiz, etkinlik alanına giriş yapılabilmesi için ziyaretçilerin kayıt yapması gerekiyor. Ziyaretçiler, her kişi için ayrı bilet oluşturarak kayıt yaptırabiliyor. 7 yaş altı ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor. Festival, 2-6 Ekim tarihleri arasında her gün 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.