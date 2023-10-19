Bakan Kacır: İsrail savaş suçu işledi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsrail'in Filistin'e karşı gerçekleştirdiği saldırılara yönelik konuştu. Bakan Kacır "İsrail bir kez daha bir insanlık ve savaş suçu işledi. Biz bu acının bir an evvel son bulmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kacır "Burada sanayi, teknoloji, büyüme, kalkınma, ekonomi konuştuk. Ama bizler bütün bunları aslında günün sonunda yaşayakaldığımız bu yeryüzündeki vazifelerimizi daha iyi ifa edebilmek adına önemseriz. Türkiye'nin milli gelirini artırmasını arzu ederiz. Müreffeh bir ülke olabilmek adına gayret gösteririz, çalışırız" ifadesini kullandı.

"ASLOLAN TÜRKİYE'NİN SÖZÜNÜN TESİRLİ, DURUŞUNUN ETKİLİ OLABİLMESİDİR"

"Ama aslolan, bizim taşıdığımız değerlerin, medeniyetimizin, adalet ve merhamet değerlerinin dünyaya hakim olabilmesidir" diyen Kacır sözlerine şöyle devam etti:

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"Aslolan, Türkiye'nin sözünün tesirli, duruşunun etkili olabilmesidir, Sayın Cumhurbaşkanımızın her platformda 'Dünya 5'ten büyüktür' iddiasını güçlendirecek adımlar atabilmemizdir. Biz bu adımları atacağız ki biz ekonomimizi güçlendireceğiz, kalkınma yolculuğumuzu hızlandıracağız ki dünyada hiçbir zalim, hiçbir masuma kıymaya cesaret edemesin."

"İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ"

Hastane bombalayan İsrail'e yönelik olarak Kacır "11 gündür yine Filistin'de kan, gözyaşı, zulüm var. Dün, içinde çocukların, hastaların, yaralıların, doktorların, hemşirelerin, hasta bakıcıların olduğu bir hastane İsrail tarafından bombalandı. İsrail bir kez daha bir insanlık ve savaş suçu işledi. Biz bu acının bir an evvel son bulmasını temenni ediyoruz. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz gayret gösteriyor. Ümidim bir an evvel bu acının son bulması, bu katliamların durmasıdır. Bunun için çalışmaya, hangi vazifedeysek bu hedef doğrultusunda gayret göstermeye devam edeceğiz." dedi.