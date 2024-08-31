Bakan Kacır gemi ve denizaltında kullanılan milli sistemleri anlattı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın paylaştığı içerik videosunda Müren Savaş Yönetim Sistemi’nden, Su Üstü Savaş Yönetimi’ne kadar birçok kritik teknolojiyle ilgili bilgiler yer aldı.

Bakan Kacır sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda Türkiye’nin vatan savunmasında kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefiyle, büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti. Kacır mesajında şu ifadeleri kullandı:



“Milli Teknoloji Hamlesi ile Mavi Vatan’a güç katıyoruz. Gemilerimizde ve denizaltılarımızda millî sistemlerimiz var. Türkiye’nin bilim ve teknoloji öncüsü TÜBİTAK, geliştirdiği yerli ve milli sistemlerle vatan savunmasına ve denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizin korunmasına büyük katkı sağlıyor. Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefiyle, büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi ile Mavi Vatan’da Tam Bağımsız Türkiye”

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MAVİ VATAN SAVUNMASINDAKİ KRİTİK TEKNOLOJİLER:

DENİZALTI TAKTİK SİMÜLATÖRÜ



Keşif, gözetleme, sızma, angajman gibi çeşitli eğitim senaryolarının farklı saha ve koşullarda icra edilmesini sağlayan yüksek sadakatli ve gerçek zamanlı bir sistem.



MÜREN SAVAŞ YÖNETİM SİSTEMİ



Denizaltılarımızda hedef tespit, takip, sınıflandırma, iz yönetimi ve hedef hareket analizi, milli torpidomuz AKYA dahil modern ağır torpidolar ateşleme ve güdebilmeyi sağlıyor.



SU ÜSTÜ ELEKTRONİK DESTEK SİSTEMİ



Su üstü platformlar için yoğun tehdit ortamında yön kestirimi yapabilme kabiliyeti.



TAŞINABİLİR ATIŞ KONTROL BİRİMİ



Torpidoları platformdan bağımsız ve ateşleme imkanı sunan taşınabilir atış kontrol sistemi.



DENİZALTI BATARYA İZLEME SİSTEMİ



Batarya hücrelerinin gerçek zamanlı olarak sıcaklık, gerilim ve akım değerlerinin anlık izlenmesini sağlıyor.



DENİZALTI İNTERSEPT BATARYA İZLEME SİSTEMİ



Aktif sonar transmisyonlarının tespit, analiz ve konumlandırmasını gerçekleştiriyor.



TORPİDOYA KARŞI TAKTİK SİMULATÖR



Torpido tehdidi altında akustik aldatıcı/karıştırıcılarla savunmayı sağlayan taktiklerin geliştirildiği simülasyon.



MANYETİK İZ ÖLÇÜM VE GİDERME SİSTEMLERİ



Deniz mayınlarına karsı korunma amacıyla gemilerimizin manyetik alanını baskılayan ve güvenli seviyeye indirgeyen gemi üstünde ve karada yer alan teknolojiler.