Bakan Kacır G20 dijital ekonomi bakanları toplantısına katıldı: Eşit teknoloji için söz verdiler

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Kacır, “Dijital Kapsayıcılık Evrensel ve Anlamlı Bağlanabilirlik, Dijital Devlet- Güvenilir ve Kapsayıcı Dijital Kamu Altyapısı İnşa Etmek, Çevrimiçi Doğru ve Güvenilir Bilgi ve Dijital Ekonomide Güven ile Sürdürülebilir Kalkınma ve Eşitsizliklerin Giderilmesi İçin Yapay Zekâ” başlıklarında düzenlenen iki ayrı oturumda konuştu.

DİJİTAL KAPSAYICILIĞA VURGU

Bakan Kacır, Türkiye’nin dijital açıdan kapsayıcı bir toplum oluşturma hedefinde olduğunu belirterek, “Özellikle merkezlere uzak bölgelerde bağlantıyı genişletiyor ve elektronik iletişim altyapımızı geliştiriyoruz. Sabit ve mobil genişbant ağları kurarak yüksek hızlı, güvenli ve uygun fiyatlı internet sunuyoruz” dedi.

Yapay zekânın sağladığı faydaların tüm insanlığın kullanımına sunulmadığında, eşitsizlikleri daha da derinleştireceğini söyleyen Kacır, “Tarih, ahlaki ve etik ilkeler doğrultusunda yönlendirilmediğinde, teknolojik ilerlemelerin insanlık için büyük felaketlere yol açtığı sayısız örnekle doludur. Bu durum, Filistin’de yaşanan olaylarda da çok net bir şekilde görülmektedir. Filistin’deki zulüm, teknolojik gücün etik ilkeler doğrultusunda kullanılmadığında, insanlık için nasıl bir yıkıma yol açabileceğini açıkça göstermektedir” ifadelerini kullandı.

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KAPSAYICI YAKLAŞIM

TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsünde yürütülen projelerin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye’nin Ulusal Yapay Zekâ Stratejisinin kapsayıcı yaklaşımı yansıttığını hatırlatan Kacır, “STK’lar da dahil olmak üzere ilgili tüm tarafların katkıları ve uluslararası kuruluşların yapay zekâ politikalarının temel unsurları, Türkiye Ulusal Yapay Zeka Stratejisi hazırlanırken dikkate alınmıştır. Türkiye, yapay zekanın kamu yararına kullanılması ve yapay zekanın faydalarının adil bir düzende herkesin istifade edebileceği şekilde dağıtılmasını sağlamaya kararlıdır. Bu anlayış; dünyanın en az gelişmiş ülkelerinin de faydasına olan bir anlayıştır” şeklinde konuştu.

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BAKANLAR BİLDİRİSİ YAYIMLANDI

Brezilya Dönem Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonunda, herkes için internet bağlantısı ve erişimi sağlamak, dijital devlet hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak, doğru ve güvenilir bilgiyi temin ederek dezenformasyonla mücadele etmek ve yapay zekanın faydalarının ülkeler arasında eşit dağılımını sağlamak üzere G20 üyelerinin birlikte çalışacağını taahhüt eden bir Bakanlar Bildirisi yayımlandı.

İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİ

Bakan Kacır, G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı kapsamında ikili görüşmeler de yaptı. Kacır, Brezilya Bilim, Teknoloji ve Inovasyon Bakanı Luciana Santos ile görüşmesinde, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ile Türk yatırımcıların ve müteahhitlerin Brezilya’da Hükümet projelerinde yer almasının sağlanması ve bilişim teknolojileri konuları gündeme geldi.Suudi Arabistan Dijital Devlet Kurumu Başkanı AhmedAlsuwaiyan ile görüşmede ise Türkiye’deki yapay zeka ekosistemi ve iki ülke arasındaki iş birliği olanakları, doğal dil işlemede Türkçe ve Arapça’nın birlikte çalışma olanakları ile otonom sürüş sistemleri konuları değerlendirildi.

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BİLDİRGEYE BAKANLAR İMZA ATTI

Brezilya temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kacır, şu bilgileri verdi: “G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı’na iştirak ettim. Dijital dönüşümün insanlık için önemli bir fırsat olduğunu ancak kaydedilen onca teknolojik ilerlemeye rağmen, dünya nüfusunun üçte birinin halen internet erişiminden yoksun bir şekilde yaşadığını ifade ederek, acil küresel inisiyatifler başlatmanın elzem olduğunu vurguladım. Toplantı sonunda, herkes için internet erişimi, dijital devlet hizmetlerinin genişletilmesi ve yapay zekânın faydalarının adil paylaşımı için G20 üyelerinin birlikte çalışacağını taahhüt eden Bakanlar Bildirgesini kabul ettik.”