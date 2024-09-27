Bakan Kacır dış ticaret rakamlarını değerlendirdi... "Bu istikamette kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz"

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sakarya’da Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği MOYSAD tarafından düzenlenen Mobilya Sektörü Zirvesi’nde “ağustos ayı dış ticaret istatistiklerine” ilişkin konuştu.

Ekonomideki karalılığın süreceğine vurgu yapan Kacır, “Bu yılın ağustos ayında dış ticaret açığımız geçen yılın ağustos ayına dek yüzde 42,7 azalmış, böylelikle aylık 5 milyar dolar seviyesinin altına düşmüş, 4 milyar 992 milyon dolar olarak gerçekleşmiş oldu. Bu, sizlerin başarısıdır. Yatırımcılarımızın, üreticilerimizin, ihracatçılarımızın başarısıdır. Bu istikamette kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

Gözden Kaçmasın Dış ticaret verileri belli oldu Haberi Görüntüle

Türkiye’ye dış kaynak girişinin önemli ölçüde arttığına dikkat çeken Bakan Kacır, “Enflasyonun kalıcı olarak düşmesinde somut ilerleme kaydetmeye başladık” ifadesini kullandı.

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TÜİK RAKAMALARI AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 artarak 22 milyar 48 milyon dolar, ithalat %10,7 azalarak 27 milyar 40 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE İHRACAT %3,9 ARTTI, İTHALAT %8,6 AZALDI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,9 artarak 170 milyar 801 milyon dolar, ithalat %8,6 azalarak 225 milyar 739 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AĞUSTOS AYINDA %42,7 AZALDI

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %42,7 azalarak 8 milyar 712 milyon dolardan, 4 milyar 992 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ağustos ayında %71,2 iken, 2024 Ağustos ayında %81,5'e yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE %33,5 AZALDI

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı %33,5 azalarak 82 milyar 569 milyon dolardan, 54 milyar 938 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Ağustos döneminde %66,6 iken, 2024 yılının aynı döneminde %75,7'ye yükseldi.