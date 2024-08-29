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Bakan Kacır açıkladı... Milli Teknoloji Akademisi başvuruları açıldı

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Fatih Kacır#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı#Milli Teknoloji Akademisi
Bakan Kacır açıkladı... Milli Teknoloji Akademisi başvuruları açıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 13:33

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Türkiye’nin alanında önde gelen firmaları ve üniversitelerimizin deneyimli eğitmenleri tarafından verilecek eğitimlerle, Milli Teknoloji Hamlesi projelerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını geliştiriyoruz.” dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, üniversite öğrencilerine Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde Yapay Zekâ, Otonom Sürüş Teknolojileri ve Çip Tasarımı alanlarında uzmanlık eğitimleri sunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Staj ve mentörlük desteği ile gençlerimizin edindikleri bilgileri sektörde uygulamalarına imkân tanıyoruz. Türkiye'nin alanında önde gelen firmaları ve üniversitelerimizin deneyimli eğitmenleri tarafından verilecek bu eğitimlerle, Milli Teknoloji Hamlesi projelerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını geliştiriyoruz. İleri teknolojilerde uzmanlaşmak ve geleceğin teknolojilerine yön vermek isteyen tüm gençlerimizi bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum.”

Son başvuru tarihi 16 Eylül 2024 olarak açıklanan akademi için detaylı bilgi ve başvuruya; https://www.milliteknolojiakademisi.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

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#Mehmet Fatih Kacır#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı#Milli Teknoloji Akademisi

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