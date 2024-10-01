Bakan Kacır açıkladı: İlk kez halka açık olarak Adana'da uçacaklar

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Bakan Kacır'ın açıklamaları şöyle:

Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçaklarımızdan ANKA-3 halka açık ilk uçuş gösterisini TEKNOFEST Adana'da yapacaklar. İlk TEKNOFEST'imizde 14 teknoloji yarışması düzenlemiştik. Bu yılın TEKNOFEST'inde 790 bin takımda 1 milyon 650 bin gencimiz projeleriyle yarışıyorlar.

İsrail soykırım düzenliyor. Hiç umulmadık teknolojik ürünler saldırı aracına dönüşebilir. Siber güvenlik açıklarının olması, tedarik zincirlerinde güvensiz halkaların olması ülkeleri tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya bırakabilir. Devlet olarak endüstriyel ürünlerde siber güvenlik tedbirlerimizi artırıyoruz. Bu cihazların patlayıcı hale gelebilir gibi algılanmasın. Siber riskler açısından kontrol ve denetim açısından yeni adımlar atıyoruz. 262 milyar dolarlık ihracatın 100 milyarını Avrupa'ya yapıyoruz. TÜBİTAK bünyesinde hizmetleri kamu kurumlarına sunmaya devam ediyoruz. Endüstriyel ürünlerin siber güvenliğine ilişkin üzerimize düşecek görevleri hazırlamadayız.

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BYD'NİN TÜRKİYE YATIRIMI

Türkiye doğrudan sermaye yatırımları açısından önemli başarılar elde etti. Küresel doğrudan sermayede payımız yüzde 0.2'yken yüzde 1'in üzerine çıktı. Yeni teknolojilerin Türkiye'de üretilmesini önemsiyoruz. Sadece batılı ülkelerden değil, son dönemde yüksek teknoloji alanında atak yapan Çin'den de doğrudan yatırımları artırma gayretimiz var. Çin seyahati yapmıştım, ana hedefi elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde Türkiye'ye yatırım çekmekti. 93 milyon otomobil üretildi, 30 milyonu Çin'de üretildi. Özellikle elektrikli araçların toplamının 25 milyonu Çin'de. Ölçek ekonomisinin getirdiği verimlilikle ileri seviyede kullanarak liderlik düzeyine gelmiştir. 35 milyar dolar Türkiye'nin yıllık otomotiv ihracatı var. 100'den fazla tedarikçi var. Türkiye'de bu sektörün kuvvetini sürdürmesi çok önemli. Ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalar BYD'nin Türkiye'de yatırım kararını ilan etmesiyle sonuçlandı. BYD'ye Manisa'da yer tahsisini tamamladık. İzin başvurularını gerçekleştirdik. 160 hektarlık alandan söz ediyoruz. Ar-Ge merkezi, 150 bin araçlık fabrika hem de tedarikçi parkı olacak. Nihayetinde Türkiye yüksek teknolojide çok önemli adım atmış olacak. BYD 4 milyona yakın araç üretecek, yeni nesil araçlar. Tüm yatırımı ihracat pazarlarını hedefleyerek gerçekleştirmesi çok önemli. 1 milyarlık pazara Türkiye'deki üreticiler erişebiliyorlar. Son dönemde yeni yatırımları çekmeyi başarıyoruz. Türkiye'de dönüşümü hızlandıracağız.

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CHERY, TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPACAK MI?

Chery'nin uluslararası başkanı toplantıya katılmak üzere Dolmabahçe Ofisi'ne gelen yatırımcılar arasındaydı. Türkiye'de potansiyel yatırımı nasıl gerçekleştireceğimize ilişkin istişarelerde bulunduk. Diyalog halindeyiz, yatırım için son basamaklara geldik. Orada da inşallah neticeye erişeceğiz.

Togg, 16 ay içinde 37 bin araç üretti, dünyanın en kıymetli elektrikli araç markasının 6'ncı yılında geldiği üretim hacmine bir yılda geldi. 81 ilin tamamında hızlı şarj üniteleri kurulmuş oldu. Türkiye, elektrikli araç başına düşen şarj ünitesi sayısında Avrupa'da lider konumda.

Proje bazlı devlet desteği kapsamında 60'a yakın projeye teşvik verdik. Bunlar tamamlandığında 33 milyar dolar cari açığı düşürücü etki oluşturacak.