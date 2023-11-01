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Bakan Kacır açıkladı! 1 milyon lira, 24 ay vadeli, faizsiz kredi

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#Mehmet Fatih Kacır#KOSGEB#KOBİ
Bakan Kacır açıkladı 1 milyon lira, 24 ay vadeli, faizsiz kredi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 09:22

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da Eylül ayında meydana gelen sel felaketi nedeniyle zarar gören KOBİ'lere 12 ay geri ödemesiz 24 ay vadeli 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi verileceğini açıkladı.

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Bakan Kacır'ın açıklamaları şöyle:

İstanbul’da Eylül ayında meydana gelen sel felaketinde zarar gören KOBİ’lerimizin desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından “Acil Destek Kredisi Programı”nı devreye aldık. KOBİ’lerimizin kullanacakları 1 milyon TL’ye kadar krediler faizsiz 12 ay geri ödemesiz  24 ay vadeli olacak. Allah ülkemizi afetlerden korusun.

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#Mehmet Fatih Kacır#KOSGEB#KOBİ

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