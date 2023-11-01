Bakan Kacır açıkladı! 1 milyon lira, 24 ay vadeli, faizsiz kredi

Haberin Devamı

Bakan Kacır'ın açıklamaları şöyle:

İstanbul’da Eylül ayında meydana gelen sel felaketinde zarar gören KOBİ’lerimizin desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından “Acil Destek Kredisi Programı”nı devreye aldık. KOBİ’lerimizin kullanacakları 1 milyon TL’ye kadar krediler faizsiz 12 ay geri ödemesiz 24 ay vadeli olacak. Allah ülkemizi afetlerden korusun.