Bakan Kacır açıkladı! 1 milyon lira, 24 ay vadeli, faizsiz kredi

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Bakan Kacır'ın açıklamaları şöyle:
İstanbul’da Eylül ayında meydana gelen sel felaketinde zarar gören KOBİ’lerimizin desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından “Acil Destek Kredisi Programı”nı devreye aldık. KOBİ’lerimizin kullanacakları 1 milyon TL’ye kadar krediler faizsiz 12 ay geri ödemesiz 24 ay vadeli olacak. Allah ülkemizi afetlerden korusun.
İstanbul’da Eylül ayında meydana gelen sel felaketinde zarar gören KOBİ’lerimizin desteklenmesi amacıyla @Kosgeb tarafından “Acil Destek Kredisi Programı”nı devreye aldık.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) November 1, 2023
KOBİ’lerimizin kullanacakları 1 milyon TL’ye kadar krediler
💢faizsiz
💢12 ay geri ödemesiz
💢 24 ay… pic.twitter.com/HgqA2zLMLp