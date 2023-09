Bakan Kacır, AB'den vize serbestisi talep etti

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi'yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede; sanayinin yeşil ve dijital dönüşümü alanında AB ve Türkiye arasında kurulabilecek işbirlikleri, rekabetçilik ve yenilik alanında AB tarafından Türkiye’ye sağlanan katılım öncesi fonlarının etkin yönetimi, Dijital Avrupa Programına Türkiye’nin katılımı ve program kapsamında Türkiye işletmelerine sağlanacak destekler ile Türkiye’de kurulacak Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ele alındı. Türkiye’nin Dijital Avrupa Programı’na katılımına ilişkin anlaşma imzalandı. Görüşmenin ardından Bakan Kacır ve Varhelyi açıklama yaptı.



‘YENİ FIRSAT PENCERELERİ DOĞACAĞINI ÜMİT EDİYORUM’



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AB ile yürüttükleri iş birliklerinden olumlu çıktılar almalarının, gelecek adına umut verici olduğunu belirterek "Dijitalleşme ve inovasyon, Türkiye ile AB arasındaki iş birliğine yönelik çok büyük fırsatlar doğuruyor. AB’nin; bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki yetkinliklerinden yararlanmayı ve bu ekosisteme güçlü bir şekilde katkıda bulunmayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda ülkemizin, Türkiye'nin Dijital Avrupa Programı’na katılımına ilişkin anlaşmanın iki tarafça da imzalandığını ifade etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Toplamda 7,5 milyar Avro bütçeli bu program, hepimiz için tarihi bir fırsat sunuyor. Program; yüksek başarımlı hesaplama ve yapay zeka alanlarında stratejik altyapıların kurulumuna ve bu alanlarda ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesine finansman sağlıyor. Ülkemizin bu stratejik programa katılımı sonucunda paydaşlarımızın; program kapsamında kurulan kritik öneme haiz altyapılardan faydalanabileceğini, Avrupa Komisyonu tarafından açılan çağrılara başvuruda bulunarak komisyon hibelerini almaya hak kazanabileceğini belirtmek isterim. Bu imkanlarla Dijital Avrupa Programı; başta KOBİ’lerimiz olmak üzere, ekonomimizin bütün paydaşlarının dijital ve yeşil dönüşümüne katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda beşeri sermayemizin dijital beceriler alanında yetkinliklerini de güçlendirecek. Bu açıdan, Dijital Avrupa Programı ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ hedeflerini de tamamlayıcı bir niteliğe sahip. Bu programla birlikte sanayimizin, KOBİ’lerimizin ve kamu kurumlarımızın dijital dönüşümünü destekleyecek Avrupa Dijital İnovasyon Merkezlerini de ülkemizde kuruyoruz. Dijital Avrupa Programı ile birlikte her iki taraf için de yeni fırsat pencereleri doğacağını ümit ediyorum" diye konuştu.



'AB, BİZİM EN ÖNEMLİ TİCARİ ORTAĞIMIZ'



Bakan Kacır, Türkiye’nin sanayi üretim ve ihracat odaklı hamleler ile birlikte her geçen gün Avrupa’nın değer zinciri içerisinde rolünü güçlendirdiğini ifade ederek "Bu adımların neticesinde Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacmi, geçtiğimiz yıl 196 milyar doların üzerine çıktı. AB şu anda bizim en önemli ticari ortağımız. Birçok sektörde ülkemiz Avrupa’nın üretim merkezi haline geldi. Bugün Türkiye olarak; güneş paneli, beyaz eşya, ticari araç, düz cam ve çimento üretiminde Avrupa’nın 1 numarasıyız. Sektörlerimizin rekabetçiliğini korumak ve yaşanabilir bir geleceği çocuklarımıza bırakmak için, yeşil dönüşümü gerçekleştirmek ajandamızın en üst sıralarında yer almakta. Bu noktada, son dönemde somut plan ve projeleri hayata geçirdik. Hazırladığımız ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’ ile Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum sürecimizi başlattık. Tüm dünyayı ilgilendiren yeşil dönüşüm alanında somut projeler oluşturmak için, IPA III Programı başta olmak üzere AB ile iş birliğine açık olduğumuzu belirtmek isterim.AB tedarik zincirinde yer alan Türkiye’ye sağlanacak destekler, yalnızca ülkemize değil Avrupalı paydaşlarımızın yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşmasını da mümkün kılacaktır" dedi.



'VİZE SORUNU OLUMSUZ SONUÇLAR DOĞURUYOR'



Kacır, vize serbestisine de değinerek, "Vize rejiminde mevcut durum sadece Türkiye ve Türk vatandaşları için değil aynı zamanda AB için de çok boyutlu olumsuz sonuçlar doğuruyor. Avrupa değer zinciri içerisinde güçlü konumda olan sanayicilerimizin, Avrupa araştırma alanında aktif katkı sunan bilim insanlarımızın, Avrupa’nın teknolojik gelişimine destek sunan girişimcilerimizin, mühendislerimizin, Avrupa’yı daha yakından tanımak isteyen gençlerimizin hedeflerine, ideallerine engel koyan vize politikası nedeniyle Türkiye ile AB arasındaki işbirliği potansiyelini etkin bir şekilde değerlendiremiyoruz. Arzumuz bir an önce vize serbestisi için AB'nin somut ilerleme kaydetmesi" ifadelerini kullandı.



Varhelyi ise görüşmede Türkiye - AB ilişkilerinin pozitif bir zeminde ilerletilmesi için AB’nin bilim, araştırma ve yenilik alanında Türkiye ile kurduğu mevcut işbirliğinin güçlendirilmesini hedeflediklerini, bu süreçte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kilit bir role sahip olduğunu, yüksek başarımlı hesaplama, yapay zeka, çip ve temiz enerji teknolojileri alanında Türkiye ile stratejik ortaklıklar kurmak istediklerini belirtti.